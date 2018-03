PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 5 marzo 2018: Vergine in calo, Ariete al top e gli altri segni?

Oroscopo di oggi, lunedì 5 marzo 2018, di Paolo Fox a LatteMiele. Previsioni segno per segno: Vergine in calo, Ariete momento al top. Quali sono i segni più fortunati?

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 5 MARZO 2018

Ora andiamo a vedere nel particolare i segni seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo facciamo dai segni di Cancro e Bilancia. Cancro: queste sono delle giornate importanti perché sono probabili delle vittorie. Vi sono delle belle occasioni sia in amore che in lavoro, ma prevedono un pò di disagio e fatica. Vi è qualcuno che sta rendendo le cose difficili. Quindi bisogna stare molto attenti. C'è un Saturno opposto che va comunque in contrasto con un Giove che è invece molto positivo per il segno. Bilancia: si sta vivendo una situazione di ansia, che poi è una caratteristica. Oggi la Luna illumina il segno. Questi sono momenti un pò complicati da gestire. Marzo è un mese che mette alla prova non solo le coppie, ma anche le semplici associazioni e i rapporti relazionali. Per questioni di lavoro alcuni avranno qualche problematica che comunque con attenzione si potrà superare.

ARIETE AL TOP, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina ora e andiamo a vedere per l'oroscopo di Paolo Fox i segni che si possono considerare in crescita. Bella giornata per i nati sotto il segno dell'Ariete che vede l'ingresso positivo di Mercurio e Venere. Sono molto interessanti le prospettive che possono regalare delle sorprese non di poco conto. Inizia la settimana in maniera decisamente positiva per quanto riguarda il segno dei Pesci che sono pronti a una svolta interessante. Bisogna mettere da parte le persone che cercano di creare dei problemi e possono mettere i bastoni tra le ruote. Nonostante la crescita sarà importante cercare di non esporsi a spese impreviste e di grande peso economico. Giove nel segno aiuta in maniera importante lo Scorpione che potrebbe trovarsi a vivere delle riflessioni che saranno importanti anche per prendere delle decisioni nel breve tempo.

VERGINE IN CALO, CHI SALE E CHI SCENDE

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 5 marzo 2018, da chi sale e chi scende. Settimana tranquilla per i Gemelli che sono leggermente in crescita anche se devono fare molta attenzione alla noia cattiva consigliera. Giornate interessanti invece per il Cancro che avrà delle occasioni non da poco sia dal punto di vista del lavoro che in amore. Nonostante questo per raggiungere gli obiettivi si dovrà fare un po' di fatica e le cose non arriveranno gratuitamente. L'anno è positivo per la Vergine che comunque perde un po' di posizioni. Fin dal venti febbraio si sta cercando di recuperare energia, ma non è sempre facile ottenere il tutto se non attraverso delle difficoltà. Ci saranno però delle opportunità interessanti sotto il punto di vista sentimentale. Attenzione a farsi prendere dalla fretta che può portare a delle situazioni di difficile lettura.

