POMERIGGIO 5/ Nel salotto di Barbara D'Urso, tra attualità e Isola dei Famosi

Oggi, lunedì 5 marzo, alle ore 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Ampio spazio all'Isola dei famosi prima della diretta di questa sera.

05 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Dopo la pausa del fine settimana, oggi, lunedì 5 marzo, torna l’appuntamento con Pomeriggio 5, in onda dalle 17.10 su Canale 5. Barbara D’Urso, invece, è fresca del successo domenicale del suo Domenica live, che ieri ha raccolto 2.556.000 spettatori (13.9%) con la presentazione di 25 minuti “Tra Poco Live”, 2.898.000 (17.3%) con l’Attualità, 3.118.000 spettatori (19.8%) con le Storie, 3.006.000 spettatori (18.8%), 2.998.000 spettatori (17.4%) e 2.372.000 spettatori (13.2%) con i Saluti. Immancabile il post su Instagram di Carmelita: “Buongiorno! E anche ieri Domenica Live prende il volo sopra ogni concorrenza! Ancora picchi del 22% di share e di 3 milioni e mezzo di spettatori!! Arriviamo a staccare tutte le altre reti anche di 11 punti di share! Con tutta la nostra amata pubblicità! Vi amo #domenicalive #auditel #top #contuttalanostraamatapubblicità #sceglietesempreloriginale #ladomenicadegliitaliani #colcuore”, ha scritto la conduttrice con tanto di video con il classico balletto.

Spazio all'Isola dei famosi 2018

Questo pomeriggio nel salotto di Canale 5 si parlerà a lungo di Isola dei famosi 2018, prima della diretta di questa sera con Alessia Marcuzzi. Anche ieri a Domenica Live non è mancato uno spazio dedicato al reality in cui ha tenuto banco Aida Nizar, showgirl spagnola ex Gran Hermano. La Nizar era stata invitata per parlare di Marco Ferri, con cui ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello spagnolo, ma la showgirl ha messo a dura prova Barbara D'Urso in casa sua: “Sono nata per essere qui con te. Dove sta la mia telecamera? La mia personalità è fatta per l'Italia", ha esordito la Nizar, che a un certo punto è stata rincorsa dalla D’Urso che le ha chiesto a più riprese di rimettersi seduta. Ricordiamo che questa sera all’Isola dei famosi un ex naufrago tornerà in gara: Cecilia Capriotti, Nadia Rinaldi, Paola Di Benedetto o Filippo Nardi?

