Paola Di Benedetto/ Un lato B esplosivo: Madre Natura quasi senza veli (Isola dei famosi 2018)

Paola Di Benedetto ha reso bollente la sua esperienza all'Isola dei Famosi 2018: Madre Natura sembra apprezzare costumi sempre più ridotti e Filippo Nardi non contesta.

Paola Di Benedetto - Isola dei Famosi 2018

Paola Di Benedetto sembra aver colpito nel segno e soprattutto ha attirato l'attenzione di un particolare concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Si tratta di Filippo Nardi, fra i Naufraghi al fianco della modella sull'Isola che non c'è e che nelle ultime ore ha potuto dare un ampio sguardo al lato B di Paola. Esplosiva nel suo bikii succinto, l'ex Madre Natura si è resa protagonista di un "incidente" di costume, in cui ha lasciato intravedere - ancora una volta - il proprio seno. Le sue curve mozzafiato registrano così la seconda vittima, dopo il flirt con Francesco Monte, il primo ad aver subito il fascino della concorrente. L'ex Madre Natura tra l'altro sembra apprezzare in particolar modo i costumi minimal, dato che, sottolinea Oggi, ha deciso di ridurre ancora di più il tessuto. Insomma, sembra proprio che alla Di Benedetto non dispiaccia mettere in mostra le proprie qualità fisiche e di certo Nardi non ne è risentito. Gli sguardi del Conte sono stati più che significativi, ma che cosa ne penserà Francesco Monte? A giudicare da alcune dichiarazioni di Cecilia Rodriguez precedenti alla loro rottura, l'ex fidanzato è fin troppo geloso per tollerare un comportamento simile. Eppure sembra che l'ex tronista abbia tutt'altri pensieri, dato che durante l'ultima diretta del reality ha commentato alcune parole di Paola con un post semplice e significativo: un cuore rosso su sfondo nero che lascia intuire le sue emozioni.

DUBBI SU BIANCA ATZEI: E' UNA MANIPOLATRICE?

Paola Di Benedetto si prepara allo scontro con Bianca Atzei? La concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 eliminata la settimana scorsa ed ora fra i protagonisti dell'Isola che non c'è, ha espresso con chiarezza la propria opinione sulla rivale. La cantante sarebbe infatti una manipolatrice e fingerebbe di essere un "uccellino in gabbia". La concorrente tra l'altro ha scoperto che anche il pubblico italiano ha sollevato non pochi dubbi sulla Di Benedetto, grazie al resoconto dettagliato fatto da Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi al loro arrivo alle Honduras. Paola non digerisce in particolare che la Atzei passi per vittima agli occhi di molti e che sia riuscita persino a farsi beffe di quanti le hanno creduto. Per ora sembra che l'argomento Bianca sia stato tuttavia accantonato a favore di discorsi ben più bollenti che hanno messo al centro della scena Cecilia Capriotti ed i suoi incontri hot con il fidanzato. Nel frattempo, la Di Benedetto è contestata invece da Vladimir Luxuria, che non crede minimamente alla bontà della relazione fra Paola e Francesco Monte. Durante una puntata di Mattino Cinque, Luxuria ha infatti sottolineato come la concorrente abbia dimostrato scarse qualità recitative, dato che non è riuscita nemmeno a simulare il suo interesse per l'ex concorrente. Una contestazione importante che si unisce al coro di supporter di Monte, che intanto sperano di non vedere una replica di quanto accaduto fra l'ex tronista e Cecilia Rodriguez. Una seconda batosta che si aggiungerebbe tra l'altro al canna-gate che lo ha messo in croce.

