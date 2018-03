RED/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e Helen Mirren (oggi, 5 marzo 2018)

Red, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich e Brian Coxc, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio della trama.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST BRUCE WILLIS

Red, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 21,15. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Robert Schwentke, l'intera trama trae ispirazione da una storia a fumetti nata dalla creatività di Warren Ellis. Protagonista indiscusso della pellicola è Bruce Willis, attore americano tra i più amati del cinema hollywoodiano. Tra i produttori del film figura anche Lorenzo di Bonaventura, produtture americano dalle chiare origini italiane. Tantissimi sono stati i grandi successi cinematografici che ha contribuito a portare all'apice, come Transformers 4 - L'era dell'estinzione, Transformers - La vendetta del caduto, Codice Unlocked, Derailed - Attrazione letale e G.I. Joe - La vendetta. Le musiche originali e la colonna sonora sono state invece composte ed arrangiate da Christophe Beck, noto musicista americano che ha gà collabrato a diverse produzioni cinematografiche, come Oggi sposi... niente sesso, Una scatenata dozzina, Sotto il sole della Toscana e Tutte le ex del mio ragazzo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RED, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Protagonista della storia è Frank Moses, un tempo membro attivo della CIA, che ha definitivamente detto addio alla sua vecchia vita, dopo aver assistito ad una terribile carneficina in Guatemala. La sua nuova esistenza e serena, spensierata e quasi priva di contatti umani, fatta eccezione per una sorta di relazione telefonica intrattenuta con una graziosa segretaria di un'ente pensionistico. Una mattina, la nuova vita idilliaca di Frank viene distrutta dall'incursione di un plotone d'esecuzione all'interno del suo appartamento. Con destrezza l'ex agente riesce a sopravvivere all'agguato ma poco dopo si rende conto di essere sotto osservazione da diverso tempo. Non perde tempo e, temendo per l'incolumità della donna di cui è innamorato, porta via con se Sarah (la ragazza che ha conosciuto telefonicamente). Nel frattempo Frank scopre che ha volerlo morto è un alto funzionario del governo americano, presente alla carneficina in Guatemala dieci anni prima. L'inento dell'uomo è eliminare tutti i testimoni di quel fatidico giorno.

