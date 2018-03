RITA DELLA CHIESA/ "Anche se sbaglio lo faccio lo stesso", le parole scuotono il web

Rita dalla Chiesa, l'ex volto di Forum confessa: "Anche se sbaglio lo faccio lo stesso". Il pubblico scopre una nuova parte di lei e commenta sui social in merito a questo.

05 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Rita dalla Chiesa

Rita dalla Chiesa stupisce tutti con un'intervista in cui rivela diversi episodi della sua vita. Ai microfoni de Il Giornale il noto ex volto di Forum ha sottolineato: "Io sono stata sempre molto trasgressiva e se devo pensare al mio momento off. Quando pur sapendo di fare uno sbaglio lo faccio lo stesso. Ho detto sì due volte, ho dato per questo un dispiacere a mio padre quando mi sono separata da mio marito. Mi ricordo ancora quando Nando mio fratello diceva agli amici la sera prima del mio matrimonio che cosa erano venuti a fare che tanto sarei scappata". Un volto nuovo di Rita dalla Chiesa, quello privato che non era emerso durante le varie trasmissioni in cui ovviamente il personaggio pubblico era in parte diverso da quello reale. Sui social il pubblico intanto si interroga e dice la sua, commentando le parole di Rita dalla Chiesa.

LA CARRIERA

Rita dalla Chiesa è nata a Casoria il 31 agosto del 1947. La donna è diventata famosa legando il suo volto alla trasmissione Mediaset Forum di cui ha tenuto le redini dal 1988 al 1997 e poi dal 2003 al 2013. È la prima figlia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il suo esordio televisivo arriva nel 1983 quando conduce su Rai Due la trasmissione Vediamoci sul Due. In seguito sono diverse le avventure prima di arrivare a Forum. Dopo due stagioni sulla Rai passa a Mediaset nel 1985 a Tivù Tivù su Canale 5. Quest'anno è tornata su Rete 4 per Ieri Oggi Italiani, mentre l'anno passato era Presidente di giuria di Torto o Ragione su Rai 1. Rita dalla Chiesa da anni si batte per la causa animalista e anche a Forum ha portato diverse testimonianze della sua volontà di aiutare il mondo animale. Della sua vita privata si ricorda soprattutto il matrimonio, poi finito, con Fabrizio Frizzi.

© Riproduzione Riservata.