ROSA PERROTTA/ Video, la lettera romantica del fidanzato Pietro Tartaglione (Isola dei Famosi 2018)

Rosa Perrotta conquista consensi fra il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 grazie alla lettera di Pietro Tartaglione. I bookmakers prevedono invece la sua nomination.

Rosa Perrotta - Isola dei Famosi 2018

Rosa Perrotta continua la sua corsa sull'Isola dei Famosi 2018 apparentemente in tutta tranquillità. Dopo aver litigato con Nadia Rinaldi e Alessia Mancini, l'ex tronista si gode un po' di relax lontana da contestazioni e rimbrotti. A sollevarle lo spirito, una lettera del fidanzato Pietro Tartaglione, sempre più perso senza la sua dolce metà al proprio fianco. La consegna del messaggio scritto è stata ad opera di Amaurys Perez, provvisorio messaggero di una lettera romantica. Il fidanzato dell'ex tronista sente molto la mancanza della napoletana, che ha festeggiato il proprio compleanno la settimana scorsa. Le sue parole sembrano tra l'altro giunte al momento giusto, vista la felicità dimostrata da Rosa di fronte alle telecamere del reality. Il contatto indiretto con Tartaglione le ha permesso infatti di avere quella forza un po' crollata nell'ultimo periodo. "Ti aspetto perché voglio stare con te tutta la vita", scrive Pietro, sicuro che i due non dovranno rimanere separati per troppo tempo. Lo stesso Pietro ha pubblicato il video della fidanzata sui social, catturando subito una valanga di like, oltre 300 mila in poche ore. Clicca qui per vedere il video di Rosa Perrotta.

IL FORTE DESIDERIO DI DIVENTARE MAMMA

L'Isola dei Famosi 2018 spinge Rosa Perrotta ed altri concorrenti a fare i conti con il proprio futuro. Così come rivelato da Francesca Cipriani, anche l'ex tronista punta al futuro ed a diventare madre. Un progetto che vorrebbe avviare fin dal termine della sua esperienza nel reality, convinta che la sua storia d'amore con Pietro Tartaglione possa approdare al prossimo step. Uniti fin dal loro primo incontro a Uomini e Donne, Rosa e Pietro si si sono subito uniti grazie ad una forte sintonia, tanto che hanno parlato di matrimonio a distanza di pochi mesi dalla fatidica scelta. Eppure secondo le malelingue sui social, Rosa potrebbe essere quella famosa Naufraga indicata dal settimanale Chi che avrebbe tradito il proprio compagno. Secondo il direttore Alfonso Signorini, due concorrenti del reality sarebbero stati infatti protagonisti di una notte di passione, nonostante i rispettivi impegni amorosi all'esterno del programma. E non sono pochi i fan a sospettare che sia proprio Rosa, forse la più integerrima agli occhi delle telecamere, ad aver fatto questo passo falso.

SARA' FRA LE NOMINATION DI QUESTA SERA?

La vittoria dell'Isola dei Famosi 2018 sembra una possibilità molto distante da Rosa Perrotta. Questa l'opinione dei bookmakers, che vedono l'ex tronista di Uomini e Donne fra i concorrenti più sfavoriti di quest'edizione. Mentre alcuni Naufraghi avanzano in classifica, la napoletana rimane ancorata ai 30 punti assegnati da Snai ed ai 31 previsti da Eurobet. Un punteggio fin troppo negativo, che spinge la concorrente al di sotto di altri protagonisti rimasti nell'ombra, come Nino Formicola. Secondo le previsioni, Rosa Perrotta potrebbe essere quindi prossima all'uscita. Fino ad ora i maggiori sfavoriti individuati dai bookmakers hanno comportato altrettante uscite di scena, come dimostra la presenza dei quattro Naufraghi sull'Isola che non c'è. Il sospetto che quindi la napoletana possa finire in nomination già dalla prossima settimana è quindi significativo, anche se negli ultimi giorni non sembra che abbia avuto scontri con qualcuno in particolare.

© Riproduzione Riservata.