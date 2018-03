Red Carpet Oscar 2018/ Time's Up in una spilla e addio al nero: bianco e rosso i colori scelti dalle star

Bianco e rosso sul Red Carpet agli Oscar 2018 ma le star non dimenticano la lotta alla violenza e il movimento Time's Up portando una spilla ma dicendo addio al nero

05 marzo 2018 Hedda Hopper

Oscar 2018

Chi si aspettava il total black sul red carpet degli Oscar 2018 è rimasto deluso visto che le star per questo evento hanno messo da parte i vestiti neri e hanno dato libero sfogo al colore e al bianco che ha prevalso su tutto e tutti. Una vera e propria rivoluzione che non ha fatto dimenticare alle attrici il loro impegno con il movimento Time's Up tanto che tutti indossavano una spilla al petto proprio per ricordare che l'attenzione sulla violenza sulle donne e tutto quello che è successo nei mesi scorsi, dal caso Weinstein in poi, è ancora bene impresso nella mente e nel cuore di tutti. Gli Oscar 2018 sono andata in scena ieri sera tenendo tutti incollati alla tv sin dal magico momento dei red carpet per critiche e commenti su quello che le star avevano addosso e in testa. A sconvolgere tutti è stata la mitica Viola Davis che ieri si è presentata sul tappeto rosso un po' diversa rispetto al solito soprattutto con la sua pettinatura molto tirata sulla testa e che ha lasciato espledere i suoi ricci dalle orecchie in giù.

TOTAL WHITE PER ALCUNE ATTRICI, ECCO I DETTAGLI

Per quanto riguarda i vestiti sembra che a farla da padrone siano stati rosso e bianco. Proprio un abito lungo e bianco con corpetto luminoso è stato scelto da Mary j. Blige, a ruota l'ha seguita Laura Dern. Niente paillettes per lei ma un abito lungo, bianco, scollato davanti e giro maniche; bianco anche per la rivelazione di Call Me by your name" Timothée Chalamet e stesso James Ivory si è presentato sul red caret con una camicia bianca con sopra il volto del giovane attore. Abito bianco anche per Jordan Peele e la bellissima Jane Fonda che ieri sera si è presentata sul tappeto rosso con uno splendido bianco che fasciava il suo corpo sempre in forma nonostante l'età avanzata. Look impeccabile per l'attrice che ha optato per una pettinatura tirata indietro per lasciar vedere i magnifici pendenti.

© Riproduzione Riservata.