SEGNALI DAL FUTURO/ Su Rai 4 il film con Nicholas Cage e Chandler Canterbury (oggi, 5 marzo 2018)

Segnali dal futuro, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Rose Byrne e Chandler Canterbury, alla regia Alex Proyas. Il dettaglio della trama.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

NICOLAS CAGE NEL CAST

Segnali dal futuro, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 22.55. Una pellicola di fantascienza del 2009 che vede un cast d'eccezione guidato dal noto attore statunitense Nicolas Cage. Si tratta di una produzione cinematografica diretta da Alex Proyas che ha personalmente sceneggiato la storia attorno a cui ruota la trama. Accanto a Nicolas Cage nel cast di Segnali dal futuro troviamo anche Rose Byrne, che nel film interpreta il personaggio di Diana Wayland. Rose Byrne è già nota per aver fatto parte del cast di protagonisti di film come A prova di matrimonio, Maria Antonientte e This Is Where I Leave You. La colonna sonora è stata poi affidata a Marco Beltrami musicista d'oltreoceano che ha già in diverse occasioni collaborato a pellicole cinematografiche dirette da Alex Proyas. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SEGNALI DAL FUTURO, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La classe della piccola Lucinda Embry è in procinto di prendere parte ad un interessante esperimento sociale. Tutta la scolaresca del nuovo istituto scolastico di Lexington dovrà descrivere su un foglio di carta la propria visione del futuro. Tutti i pensierini verranno inseriti all'interno di una capsula che sarà poi sepolta nel giardino della scuola per essere riportata alla luce 50 anni dopo. A differenza di tutti i suoi compagni, Lucinda inizia a riempire il foglio di strani numeri, colta da una sorta di illuminazione mistica che spaventa la sua insegnante. La narrazione fa un balzo temporale di 50 anni, nel giorno in cui la capsula viene disseppellita. Ciascun bigliettino andrà ad un alunno della scuola e la bustina contente quello di Lucinda viene affidato a Caleb Koestler. L'infinità di numeri contenuti sul foglio finisce per destabilizzare il giovane e catturare l'attenzione di John, suo padre, noto professore specializzando in fisica. Quest'ultimo scopre con sua grande sorpresa che la sequenza di numeri indicata da Lucinda riporta le date esatte di tutti gli eventi più drammatici degli ultimi 50 anni. All'appello mancano ancora tre date, una delle quali preannuncia l'arrivo di una terribile eruzione solare.

© Riproduzione Riservata.