STRISCIA LA NOTIZIA/ Gli inviati del tg satirico ricordano Davide Astori

05 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 5 marzo, 2018, alle 20,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. I due conduttori Ficarra e Picone terranno compagnia al pubblico prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, tornata alla tradizionale messa in onda del lunedì sera. Ieri i due comici siciliani hanno scherzato sulla lunga notte degli Oscar: “Stanotte è la notte degli #Oscar2018. Mi raccomando tutti a tifare #LoraLegale possiamo farcela. #ficarraepicone #unOscarèpersempre”, hanno scritto su Twitter. Ricordiamo che nelle scorse settimane Ficarra e Picone hanno annunciato di non aver iscritto il loro film “L’ora legale”, maggiore incasso del 2017, ai David perché ne contestano il meccanismo di votazione. Durante la scorsa settimana Striscia la notizia ha registrato ottimi ascolti: venerdì 2 marzo, è stato il programma più visto dell’intera giornata con 5.647.000 telespettatori e il 21.13% di share, con picchi di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori.

Gli inviati del tg satirico ricordano Davide Astori

In queste ore anche il tg satirico di Antonio Ricci ha voluto ricordate Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente domenica all’età di 31 anni. “@Striscia è vicina alla famiglia del calciatore Davide Astori #davideastori”, è il messaggio apparso sulla bacheca di Twitter di Striscia la notizia. Cristiano Militello, l’inviato che cura la rubrica “Striscia lo striscione”, ha scritto: “Atleti professionisti, super seguiti, supercontrollati, eppure... evidentemente nessuno è totalmente al riparo dal proprio destino. Che sgomento. Ciao #Astori, simpatico e bravo ragazzo”. Anche Vittorio Brumotti, che si sta già preparando alla vacanze estive, ha ricordato il calciatore: “Prove per prossimo viaggio estivo da zingaro! Chi si aggrega? Importare una bike, gambe o le braccia l’importante la testa! Direzione Marocco poi... #davideastori sempre con noi!”. Su Facebook l’inviata Rajae Bezzaz ha postato una foto di Astori accompagnata da un semplice “R.i.p”.

