Simone Barbato/ Scintilla ironizza, "Testimone alle mie nozze" (Isola dei Famosi 2018)

Simone Barbato continua a far sognare i fan dell'Isola dei Famosi 2018 grazie al suo flirt con Elena Morali. Ecco cosa ne pensa Gianluca Furbelli.

Simone Barbato - Isola dei Famosi 2018

Simone Barbato sempre più innamorato all'Isola dei Famosi 2018? Sono sempre di più i fan che scommettono sul suo interesse amoroso nei confronti di Elena Morali, futura moglie del comico Gianluca Furbelli. Le accuse di Alessia Mancini hanno trovato infatti conferma nei pensieri dei fan, che sui social si sono schierati a favore della coppia del momento. Agli occhi di Alessia, Simone sarebbe stato illuso dalla Morali, che farebbe leva sui sentimenti del mimo per manipolarlo a proprio favore. Una tesi che lo stesso Barbato ha smentito in diretta, sicuro di sapere fin troppo bene di non aver speranze con la bella Naufraga. Intanto, Scintilla a Domenica Live ha fatto qualche battuta sulla possibilità che la fidanzata stia già pensando di unirsi a Barbato, approfittando della presenza della madre del mimo nella puntata di ieri. Furbelli ha infatti ironizzato sul fatto che Simone potrebbe diventare addirittura testimone delle sue nozze con Elena.

SCINTILLA RISPONDE AL GOSSIP: "SIMONE TESTIMONE DELLE MIE NOZZE"

L'intesa fra Simone Barbato e Elena Morali sembra galoppare sempre di più all'Isola dei Famosi 2018. La sintonia e la complicità fra i due è più che evidente, ma allo stesso tempo ovvia se si pensa a quanta terra bruciata stia facendo attorno a sé la Morali. In questo momento è contestata quasi quanto Bianca Atzei e Simone rimane la sua unica ancora di salvezza. Facile quindi che il suo atteggiamento possa essere travisato da alcuni fan, che dimostrano di simpatizzare sempre di più per Barbato. Il gossip del momento riguarda infatti la possibilità che il mimo sia addirittura ancora vergine, nonostante i 37 anni d'età. Una tesi che la madre non è riuscita a smentire o confermare durante la sua recente ospitata a Domenica Live. Scintilla dal suo canto non ha voluto approfondire troppo di che natura sia in realtà il rapporto fra la sua fidanzata e l'artista, sicuro di potersi fasciare la testa solo una volta rotta, per poi aggiungere simpaticamente di avere un contratto con la Morali fino al 2019.

I BOOKMAKERS PUNTANO SULLA COPPIA DEL MOMENTO

Simone Barbato ha riscosso le simpatie del pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, ma la sua posizione agli occhi dei bookmakers è ancora incerta. Secondo Snai ed Eurobet ha ancora tante possibilità di aspirare alla vittoria finale, complice il flirt con Elena Morali. Le storie romantiche hanno sempre fatto innamorare i telespettatori, che in questo caso sembrano aver messo addirittura da parte il fatto che la concorrente sia in realtà già fidanzata. E ancora di più quasi moglie di Scintilla, il comico di Colorado. Tutto può sempre succedere a pochi passi dall'altare, sottolinea qualcuno sui social in modo maligno. I bookmakers intanto danno la vittoria di Simone a 3.50, forse sapendo che agli italiani piace sognare e fantasticare sulle possibili svolte romantiche anche all'interno del reality. Qualcuno invece pensa che la traditrice annunciato dal settimanale Chi sia proprio la Morali. Va specificato tuttavia che le rivelazioni di Alfonso Signorini riguardano una coppia di fidanzati e non una sola persona impegnata.

