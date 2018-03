Sonia Bruganelli bacia un altro uomo a cena/ Paolo Bonolis come l’avrà presa?

Sonia Bruganelli bacia un altro uomo a cena; come l'avrà presa Paolo Bonolis? Il marito insieme a lei, ride e scherza per lo scambio di coccole nella Capitale.

05 marzo 2018 Valentina Gambino

Sonia Bruganelli bacia un altro uomo!

Sonia Bruganelli si è baciata con un altro uomo. La moglie di Paolo Bonolis, nota per dire la sua attraverso i social network e sfoggiare aerei privati come se piovesse, ha dato vita ad uno spettacolino tra amici, paparazzata tra le pagine del settimanale "Vero TV". A cena con gli amici e il consorte, si è scambiata un divertito bacio a stampo con un uomo, sotto gli occhi attenti dei paparazzi che hanno immediatamente immortalato lo scatto piazzandolo subito tra le pagine del settimanale. Intenti a cenare in un ristorante della Capitale, tra Sonia e il misterioso accompagnatore pare esserci molto feeling. Come l'avrà presa Bonolis? A quanto pare niente è riuscito a scalfire il divertente conduttore di Avanti un altro, anche lui presente alla cena e sereno per lo scambio di coccole tra la moglie e il loro fidato amico. Naturalmente, l'avvicinamento era solo frutto di uno scherzo tra persone in confidenza e nulla di più. Sonia e Paolo infatti, hanno confermato di essere – in più di una occasione – una coppia davvero affiatata ed innamorata.

Sonia Bruganelli bacia un altro uomo!

Si ipotizza sul web, che Sonia Bruganelli e il misterioso amico che dovrebbe chiamarsi Giuseppe, possano essere collaboratori dato che lei, come ben sapete ha un'agenzia di casting tutta sua. Sonia e Paolo sono insieme da ormai molti anni e il segreto della loro perfetta intesa è proprio quello di non vedersi spesso durante la giornata. Ed infatti, anche tra le pagine del settimanale Vero TV, nonostante il bacio con l'amico, i due sorridono sereni senza particolari incidenti di percorso. Attualmente Sonia con la sua famiglia si trova in quel di New York e proprio poche ore fa ha anche postato uno scatto scrivendo: "Fermi tutti! Qui si programma il futuro... rimaniamo qui!". La moglie di Bonolis è stata spesso attaccata sui social proprio perchè sfoggia la sua ricchezza spesso e volentieri, senza evitare di mostrare tutti i comfort che rendono la sua vita notevolmente diversa dal comune. Proprio di recente però, la Bruganelli ha confessato che, non essendo un personaggio pubblico, non ha bisogno di piacere per forza alla gente.

© Riproduzione Riservata.