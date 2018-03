Stefano De Martino/ Video, l'inviato scatena le fan con la sua nuotata alle Honduras (Isola dei Famosi 2018)

Stefano De Martino è stato salvato dai telespettatori dell'Isola dei Famosi 2018, che sembrano apprezzare il suo ruolo di inviato. Stefano Bettarini intanto...

Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018

Stefano De Martino miete consensi anche all'Isola dei Famosi 2018. I fan dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ora inviato alle Honduras, può contare sul sostegno di un folto gruppo di supporter, che sono pronti a difenderlo anche contro le accuse dirette. Stefano Bettarini non ha esitato più volte ad accusare De Martino di non essere in grado di gestire al meglio le dinamiche del reality, soprattutto perché non avrebbe mai preso una posizione netta in merito ai gossip ed alle accuse che hanno colpito produzione, concorrenti e auto-eliminati. Per l'ex calciatore, le abilità dell'inviato meritano appena la sufficienza, come sottolineato al settimanale Spy, tesi che ha incontrato subito le polemiche dei fan del ballerino. Secondo il giudizio di molti, Bettarini sarebbe stato infatti fin troppo critico e forse anche un po' invidioso di non aver ricevuto il titolo destinato a Stefano. Intanto, il ballerino continua a godersi la propria avventura ed a condividere tutto sui profili social, non ultimo un video che lo vede a pelo d'acqua, mentre nuota nell'oceano onduregno. Clicca qui per vedere il video di Stefano De Martino.

LA FOTO DEL BALLERINO SCATENA LE AMMIRATRICI SUI SOCIAL

Sembra proprio che Stefano De Martino abbia trovato il proprio spazio all'interno dell'Isola dei Famosi 2018, o meglio all'esterno del reality. L'inviato trascorre infatti parte del proprio tempo in albergo, una vera e propria Playa Paraiso, come l'ha definita sui social. La foto che lo riprende a petto nudo mentre guarda verso la spiaggia ha subito conquistato i fan, superando i 200 mila like in poco tempo. Una vera e propria visione agli occhi delle ammiratrici, che si sono scatenate con i commenti e che hanno fatto notare al ballerino come in realtà il Paradiso di cui parla sia in realtà lui. Clicca qui per vedere il post di Stefano De Martino. Stefano De Martino tra l'altro sembra non essere finito al centro delle polemiche del pubblico a casa, che non ha esitato a scagliarsi contro Daniele Bossari ed ha invece salvaguardato l'inviato. Merito della popolarità registrata grazie ad Amici di Maria De Filippi? Di certo il ballerino ha avuto modo di conquistare il proprio fandom personale in tanti anni di messa in onda ed è in grado di attirare l'attenzione di una particolare fetta di telespettatori.

IN DIFESA DELLA PRODUZIONE: STRATEGIA O BUONA FEDE?

L'Isola dei Famosi 2018 ha fatto scendere in campo Stefano De Martino per confermare che tutto ciò che accade nel reality è del tutto vero. L'inviato è infatti intervenuto in collegamento durante la scorsa puntata di Verissimo, confermando le parole dell'opinionista Daniele Bossari, in quel momento in studio. Non è di certo un caso se i due volti maschili del reality siano stati chiamati in causa per dare la loro versione dei fatti, date le recenti polemiche che hanno colpito persino la conduttrice Alessia Marcuzzi. A detta dell'inviato, nessuno degli autori avrebbe in particolare convinto i concorrenti a salvare Filippo Nardi dalla possibile nomination, tesi mantenuta invece da Striscia la Notizia. A poche ore di distanza dalla nuova diretta, c'è però da chiedersi se il programma di Antonio Ricci abbia trovato altre prove a supporto della loro versione dei fatti oppure se verrà messo tutto a tacere, come richiesto da tanti telespettatori.

© Riproduzione Riservata.