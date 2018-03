Stefano Guglielmini / L'imprenditore che ha stregato Nilufar è prossimo all'addio? (Uomini e Donne)

Stefano Guglielmini è l'imprenditore napoletano che ha stregato Nilufar Addati. Fra i due, però, non mancheranno gli screzi, che prossimamente...

05 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Nilufar Addati a Uomini e Donne

Stefano Guglielmini è il corteggiatore che nell'ultima puntata di uomini e donne ha sorpreso tutto il pubblico del trono classico dichiarando, senza mezzi termini, il suo interesse per Nilufar. La corteggiatrice, infatti, ha scelto di portarlo in esterna, dove il corteggiatore le ha rivelato di essere pronto a lasciare il parterre e cominciare così una nuova vita insieme a lei. I due, che a quanto pare vantano una tiepida conoscenza pregressa, hanno inoltre discusso sulla possibilità di trasferirsi o meno a Londra, dove Stefano, attualmente, gestisce uno dei tanti ristoranti di famiglia. Ma chi è Stefano Guglielmini? Di lui si sa che è un imprenditore nel campo della ristorazione e, insieme alla sua famiglia, gestisce diversi ristoranti in tutta Europa. Proprio questo aspetto ha dato vita a numerose polemiche nel parterre, dove molti hanno ipotizzato che l'interesse di Nilufar fosse causato soprattutto dalla sua situazione economica.

Dirà presto addio a Nilufar?

Forse ha fiutato l'interesse che Nilufar nutre nei confronti di Giordano Mazzocchi, o semplicemente è stufo di essere paragonato sempre al suo affascinante rivale, fatto sta che Stefano Guglielmini ha preso una decisione molto importante e nelle puntate che si sono registrate ieri ha scelto di dire addio per sempre al suo percorso nel parterre. Per il momento, non ci sono ulteriori news sul percorso dell'imprenditore napoletano che sembrava aver conquistato l'interesse della tronista, tuttavia non è escluso che da qui a qualche settimana il corteggiatore possa tornare alla sua corte. In attesa di scoprire se Simone sceglierà di dare una nuova possibilità a Nilufar, il suo profilo Instagram si è arricchito di numerosi contributi, fra i quali un filmato che dimostra come il corteggiatore, nella notte appena trascorsa, non sia riuscito a chiudere occhio. Aria di pentimento per Simone Guglelmini?

