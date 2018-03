Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Nuovo audio: chi ha fumato con Francesco Monte? I nomi

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: durante la puntata di stasera, verrano svelati i nomi dei 4 concorrenti che avrebbero fumato con Francesco Monte.

05 marzo 2018 Fabio Morasca

Striscia la Notizia, nuove rilevazioni sul Canna-gate (Canale 5)

Striscia la Notizia continuerà ad occuparsi del famigerato Canna-gate, lo scandalo esploso durante la tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, con le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte riguardanti il presunto consumo di droga leggera nei giorni precedenti allo sbarco sull'Isola. Nelle puntate precedenti del telegiornale satirico di Antonio Ricci, abbiamo ascoltato una conversazione privata tra Chiara Nasti e Massimiliano Caroletti, il produttore cinematografico marito di Eva Henger, ascoltata precedentemente in privato solo da Alessia Marcuzzi, e siamo venuti anche a conoscenza del contenuto di un messaggio audio privato di Nadia Rinaldi indirizzato alla showgirl ungherese, anche questo ascoltato in esclusiva, in un precedente momento, soltanto da Barbara D'Urso, durante una puntata di Domenica Live. Durante la puntata che andrà in onda questa sera, si aggiungerà un nuovo capitolo a questa vicenda che, per quanto riguarda i programmi Mediaset, presumibilmente, verrà trattata soltanto da Striscia la Notizia, da ora in poi.

STRISCIA VS ISOLA: IN ONDA ANCHE UN SECONDO FILMATO

Nella puntata odierna di Striscia, saranno svelati i nomi dei quattro naufraghi che sarebbero protagonisti diretti del Canna-gate e che avrebbero consumato droga leggera in compagnia di Francesco Monte. La decisione di Striscia di svelare i nomi, come si evince dal comunicato stampa ufficiale, è stata presa per fare chiarezza, considerando le "voci confuse e i sospetti" che stanno circolando attorno a tutti i naufraghi sul web e sui vari social network. Durante la puntata di stasera, quindi, verrà mandato in onda un video con nuove prove audio circa i nomi di coloro che avrebbero fumato marijuana a L'Isola dei Famosi. Riguardo sempre il reality show in onda su Canale 5, inoltre, andrà in onda anche un filmato con una conversazione tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, due concorrenti della tredicesima edizione del programma. Come già anticipato in precedenza, Striscia la Notizia sarebbe rimasta l'unica trasmissione ad occuparsi di questo caso. Come dichiarato da Chiara Nasti, ex concorrente dell'Isola, Domenica Live avrebbe cancellato il talk show dedicato al Canna-gate previsto per la puntata di ieri.

