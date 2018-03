THE WALKING DEAD 8/ Anticipazioni del 5 marzo 2018: Negan sull'orlo di una crisi?

The Walking Dead 8, anticipazioni del 5 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Enid e Aaron alla ricerca di alleati; Simon dovrà uccidere uno degli uomini di Jadis.

The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, 5 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 10°, dal titolo "Hai già perso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) scavano due buche mentre pensano agli ultimi eventi. Lo Sceriffo ha un'altra visione, in cui immagina un periodo di pace in cui è presente anche Siddiq (Avi Nash). Alcuni giorni prima dell'ultima battaglia, Carl (Chandler Riggs) si trova nei boschi e decide di aiutare Siddiq, sotto attacco Walkers. Il ragazzo viene però morso all'addome, ma decide di non dire niente a nessuno. Aiuta infatti Siddiq a nascondersi nel rifugio sotterraneo, nella speranza di convincere Rick ad accettarlo nella loro comunità. Scrive poi una lettera a ciascuno dei suoi affetti più cari e trascorre del tempo con la sorellina, scattandosi un ultimo selfie insieme. Prima dello scontro, Morgan (Lennie James) agisce come un cecchino grazie alla protezione di un tetto di un palazzo vicino ad uno dei nodi centrali dei Saviors. Nel presente, Rick scopre che Carl è stato morso.

Con lui c'è anche Michonne, che rimane in silenzio di fronte alla tragedia in corso. Il ragazzo rivela solo alla fine di non essere stato colpito dai Saviors, ma che è successo mentre cercava di aiutare Siddiq. Consegna loro le lettere e sottolinea di essere stato morso. Intanto, Gavin (Jayson Warner Smith) ricorda ad Ezekiel (Khary Payton) che si trova in una brutta posizione, sicuro che Negan lo ucciderà, mentre Carol (Melissa McBride) e Morgan circondano il perimetro. Siddiq invece rivela di essere un tirocinante in Medicina, motivo per cui Carl ha deciso di salvarlo. Mentre la vita inizia a sfuggirgli sempre di più, Carl riceve la visita di tutti gli amici. Persino di Judith, a cui lascia la propria eredità: cambiare il mondo.

Mentre il resto del gruppo attacca i Saviors ancora una volta, Rick decide di spostare Carl in una zona più sicura, mentre le condizioni del figlio peggiorano sempre di più. Mentre Morgan decide di uccidere Gavin dopo aver salvato Ezekiel, Carl rivela a Rick di aver avuto una visione sul futuro roseo della loro comunità. Infine decide di uccidersi da solo per evitare che i suoi cari possano dover compiere un'azione così traumatica.

ANTICIPAZIONI DEL 5 MARZO 2018, EPISODIO 10 "HAI GIA' PERSO"

La morte di Carl ha messo in ginocchio i fan della serie Tv apocalittica, che ora si preparano a scoprire che cosa farà Negan di fronte agli ultimi confronti con Rick. Il villain per ora ignora quanto accaduto a Gavin, ucciso da Morgan durante l'ultimo confronto. Sembra proprio che questo sarà uno dei particolari che scateneranno la rabbia di Negan, che avrà modo di tirare le orecchie anche al suo braccio destro. Simon per ora si è rivelato un valido aiutante, ma dovrà fare attenzione alle sue prossime mosse. In particolare i primi minuti del nuovo episodio ci ha rivelato l'intenzione di Negan di mettere altre pressioni alla comunità di Jadis, uccidendo solo uno dei suoi uomini.

Simone sembra non essere d'accordo a riguardo, ma sappiamo dal promo ufficiale che Negan sarà sempre più furioso. La situazione gli sta infatti sfuggendo di mano e la sua ultima decisione potrebbe addirittura spingere Jadis a stringere un accordo con Rick. Nel frattempo, un'unione inaspettata promette di dare una svolta significativa alla trama: Enid e Aaron andranno infatti alla ricerca di nuovi alleati, dopo aver subito entrambi una perdita importante. Sui social si discute della possibilità che entrino presto in scena i Sussurratori: sarà davvero così?

© Riproduzione Riservata.