UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news trono over: sui social il brindisi nostalgico di Sossio Aruta

Uomini e donne, anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (Trono over)

05 marzo 2018 Fabiola Iuliano

L’arrivo di Ursula nel salotto del trono over ha acceso la rivalità fra Sossio Aruta e Riccardo, che si sono ritrovati loro malgrado al centro dell’interesse della nuova protagonista. La dama, infatti, avrebbe voluto conoscere entrambi, ma i due, intenzionati a non dividere nulla, hanno fatto il possibile per allontanarsi dalle sue mire. Sossio Aruta, definito da Ursula come l’uomo che più si avvicina al suo canone estetico, è stata quindi liquidata dal cavaliere in breve tempo, tanto da costringerla a rinunciare per sempre alla possibilità di conoscerlo un po’ meglio. Incurante di tutte le critiche, l’ex calciatore ha quindi “frienzonato” l’ennesima vittima, ma ieri pomeriggio, nel corso di una domenica come tante, ha condiviso con i suoi numerosissimi follower un brindisi dai toni piuttosto nostalgici: “A volte si beve per dimenticare, a volte ci si ubriaca di felicità, Buona domenica a Tutti!”. A chi sono rivolte le sue parole? A questo link è possibile visualizzare il suo scatto.

IL DOLCE MESSAGGIO DI GEMMA

Anche se molto spesso si ritrova al centro delle principali querelle nel salotto di uomini e donne, Gemma Galgani non dimentica mai il prossimo e proprio ieri, augurando la buona domenica ai suoi numerosissimi follower, ha ricordato a tutti l’importanza di dare una mano a chi ha bisogno. Sull'immagine che la dama ha pubblicato si legge infatti che “nessun uomo è così tanto alto come colui che si china ad aiutare un altro essere vivente” e queste parole, come spesso accade sulla bacheca della dama, hanno scatenato affettato delle tante follower. “Bellissima questa immagine Gemma”, “Buona domenica cara Gemma... Un abbraccione forte forte forte...”, “Buona domenica a te cara, buona giornata e, anche se sei triste, riposati se puoi e allontana i brutti pensieri”, si legge infatti sulla sua bacheca, a testimonianza del successo di cui gode Gemma Galgani sia dentro che fuori dallo studio di Uomini e Donne. Riuscirà la bionda protagonista a conquistare anche l’affetto dei suoi più accaniti detrattori?

