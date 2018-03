Un posto al sole/ Angela e Franco prossimi alle nozze? (Anticipazioni 5 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 5 marzo: Angela e Franco decidono di riflettere ancora prima di riprendere la loro relazione dove era stata interrotta ma...

05 marzo 2018 Redazione

Il peggio sembra passato per Angela e Franco, una delle coppie più longeve e amate della soap Un posto al sole. Dopo litigi e incomprensioni che aveva persino portato alla rottura, i genitori di Bianca si sono resi conto di essere più innamorati che mai. Il timore che lui potesse essere accusato di tentato omicidio, ha persino reso ancora più consapevoli entrambi di questo sentimento: Angela ha infatti lottato come non mai per il bene del suo amato, che grazie a lei è riuscito a porre fine ad un terribile incubo. Nell'episodio di questa sera, che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:40, Franco e Angela si confronteranno riguardo i reciproci sentimenti e sembreranno voler prendere le cose con calma per evitare di ripetere gli stessi errori del passato. Ma alla fine il loro amore prenderà il sopravvento e la discussione prenderà una piega inaspettata: assisteremo ad una clamorosa proposta di matrimonio?

UN POSTO AL SOLE: ROBERTO APRE GLI OCCHI A SANDRO?

Insieme al lieto fine di Angela e Franco, la puntata di Un posto al sole di oggi concederà ampio spazio alle vicissitudini di Sandro, più che mai succube degli intrighi di Alberto Palladini. Roberto cercherà di aprire gli occhi al figlio e lo spronerà a ritrovare l'orgoglio tipico della sua famiglia: ma raggiungerà il risultato sperato? Nel frattempo Ferri avrà un altro problema da affrontare, costretto a subire i duri rimproveri di Marina. Quest'ultima infatti apprenderà che il suo ex non l'ha informata riguardo la commessa di Veronica Viscardi e ha agito alle sue spalle, ben consapevole che lei non sarebbe stata d'accordo. A Palazzo Palladini terranno banco nuove discussioni che vedranno protagonista la famiglia Saviani. Silvia e Teresa appariranno, infatti, conquistate dall'editor Emanuele Roversi e il loro comportamento non piacerà affatto a Michele e Otello. Sarà soprattutto il giornalista a mostrare un'imprevista gelosia nei confronti della moglie...

