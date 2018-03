Una Vita / Anticipazioni puntata 5 marzo: Celia si mette nei guai a causa di Cruz?

Anticipazioni Una Vita, puntata 5 marzo: Celia incontra Cruz mentre cerca di entrare in casa Valverde per riprendersi un gioiello e lo aiuta, rischiando di mettersi nei guai.

05 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Una Vita, la telenovela spagnola in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 circa. Si ripartirà dal miglioramento delle condizioni di salute di Mauro, risvegliatosi dal coma mentre Felipe si trovava in sua compagnia: purtroppo l'assenza di Teresa sarà un duro colpo per l'agente, che avrebbe voluto trovare l'amata al suo fianco dopo tante sofferenze. Ma la maestra avrà ben altro a cui pensare: il commissario Del Valle le ha infatti notificato l'arresto, ritenendola responsabile dell'incidente avvenuto alla scuola. Ursula avrà così raggiunto il risultato sperato e la protagonista della telenovela spagnola verrà portata in carcere, dove sarà costretta a restarvi almeno fino a quando emergeranno nuove prove su quanto accaduto. Il fatto causerà l'inevitabile preoccupazione di Cayetana, pronta a tutto per salvare la sua migliore amica da una dura condanna...

UNA VITA: CELIA AIUTA CRUZ

La puntata odierna di Una Vita sancirà un nuovo e clamoroso avvicinamento tra Celia e Cruz, il malvivente che insieme al fratello aveva tenuto in ostaggio tutti gli abitanti di Acacias 38. La donna continuerà ad essere ammaliata dalle grazie dell'uomo e ad offrirgli il suo aiuto, anche se continuerà ad essere ricercato dalla polizia. Sarà lei stessa a sorprendere Cruz mentre cercherà di entrare di nuovo nell'appartamento dei Valverde per recuperare un prezioso braccialetto che il fratello ha perso durante la tentata rapina. A sorpresa, la moglie di Felipe offrirà il suo aiuto al ladro e si offrirà di entrare lei stessa nella casa del vicino e cercare il braccialetto dimenticato solo qualche giorno prima. Servante sarà distrutto per la partenza di Paciencia per Cuba: la donna ha deciso di raggiungere la sorella malata e lui ha deciso di restare ad Acacias 38 per proseguire nel suo lavoro. Ma con l'arrivo del Natale, l'assenza della moglie si farà sentire e sarà degli amici il difficile compito di coprire un vuoto apparentemente incolmabile.

