Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Niccolò e Lorenzo dicono addio a Sara (Trono Classico)

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il bacio di sara a Luigi avrebbe scatenato le reazioni di Niccolò e Lorenzo, che delusi avrebbero lasciato... (Trono classico)

05 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Sara Affi Fella, tronista di Uomini e Donne

Ieri pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne, ma a giudicare dalla reazione di uno dei protagonisti più in vista della stagione, qualcosa potrebbe essere andata storto. Stiamo parlando di Niccolò Fabbri, che proprio ieri ha mostrato suisocial i suoi video in attesa di dare il via alle riprese della registrazione, ma nel tardo pomeriggio ha sorpreso tutti con una dichiarazione che potrebbe aprire nuovi scenari per il trono di Sara Affi Fella. “Più vado avanti nella vita, più mi rendo conto che la gente ama sentirsi dire solo ciò che vuole sentirsi dire, a discapito della verità che purtroppo serve a ben poco e non viene mai apprezzata”. A scatenare la reazione del corteggiatore potrebbe essere stata l’esterna che Sara ha registrato con Luigi: i due, infatti, così come rivelano le anticipazioni di Isaechia.it, nel corso di una romantica esterna si sarebbero baciati. Sempre secondo la fonte, Niccolò avrebbe successivamente lasciato lo studio, ammettendo di non sentire più nulla nei suoi confronti.

LORENZO RINUNCIA A SARA, MENTRE GIORDANO…

Il bacio che Sara ha dato a Luigi nel corso di un’esterna andata in onda nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, ha scatenato la reazione di molti protagonisti del trono classico, che delusi dall'atteggiamento della tronista hanno deciso di lasciare per sempre lo studio di Maria De Filippi. Fra questi, come rivelano le anticipazioni condivise nel pomeriggio di ieri da Isaechia.it, Niccolò Fabbri, ma a quanto pare anche Lorenzo avrebbe reagito al chiacchieratissimo gesto abbandonando il suo posto nel parterre. Richiamato in studio da Maria De Filippi, il corteggiatore ha ammesso di avere intenzione di dire no a Sara, anche se la conduttrice ha rivelato di averlo incontrato nei corridoi tempo prima e di aver scoperto dalle sue parole che, in realtà, è pazzo della bionda corteggiatrice. Sempre secondo le prime anticipazioni, sono tante le novità in arrivo per le nuove puntate, che vedranno, inoltre, Giordano abbandonare la corte di Nilufar. Quale sarà la reazione della tronista mora?

