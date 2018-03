Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, video anteprima: baci e liti per Sara Affi Fella e...

Uomini e Donne, oggi 5 marzo 2018 in onda il trono classico. Sara Affi Fella bacia Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni va via, Nilufar Addati infuriata!

05 marzo 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi

La settimana di Uomini e Donne inizia con una nuova puntata del Trono Classico. Un appuntamento ricco di colpi di scena quello di oggi, che parte con tutte le novità sulle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Sara è uscita in esterna con Nicolò Fabbri, ma i due hanno subito iniziato a discutere perché la tronista è convinta che lui non sia realmente interessato a lui e che quell'interesse che aveva visto in lui a Temptation Island sembra essere svanito. Lui nega, tanto da avergli fatto un regalo molto importante appartenente alla sua infanzia; tra i due però l'esterna non finisce al meglio, tanto che Sara è in lacrime. In studio Tina trova che quella di Sara sia solo una scusa perchè ora ha di nuovo Lorenzo dalla sua parte e deve allontanare gli altri corteggiatori. Clicca qui per vedere il video anteprima della puntata.

SARA IN LACRIME: LUIGI VA VIA E NON TORNA

Va allora in onda l'esterna con Luigi: un bellissimo momento insieme che vede lui avvicinarsi a lei per baciarla ma lei scansarsi. In studio Sara dice che Luigi è perfetto e per loro ci sono solo applausi in studio, poi però arriva il momento dell'esterna di Sara e Lorenzo. Location elegante per loro, per una cena che finisce con un bacio appassionato. In studio Luigi lascia lo studio e Sara lo segue per poi rientrare dopo poco da sola e in lacrime perchè il corteggiatore vuole lasciare il programma. Intanto Nilufar attacca duramente Lorenzo, dichiarando di essersi sentita usata. Poi si passa proprio alle esterne di Nilufar che ha visto Giordano, Stefano e Nicolò Ferrari, ma anche per lei le cose non sono andate per il meglio.

© Riproduzione Riservata.