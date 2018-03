VITA DI PI/ Su Rai 3 il film di Ang Lee (oggi, 5 marzo 2018)

Vita di Pi, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall e Gerard De Pardieu, alla regia Ang Lee. Il dettaglio della trama.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE GERARD DEPARDIEU

Vita di Pi, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola d'avventura che è stata diretta nel 2012 dal regista Ang Lee e la sceneggiatura è stata tratta dal romanzo omonimo di Yann Martel. Si tratta di una produzione statunitense distribuita a livello internazionale dalla 20th Century Fox. Il cast è composto da Suraj Sharma, che interpreta Pi da fanciullo, e Irrfan Khan, che è invece Pi adulto. Nel ruolo di Yann Martel recita Rafe Spall. Nel cast c'è anche Gérard Depardieu che veste i panni di un cuoco francese. Il film Vita di Pi, ha vinto quattro premi Oscar, uno dei quali andò ad Ang Lee per la miglior regia, ha vinto inoltre un Golden Globe e due premi BAFTA (gli equivalenti degli Oscar inglesi). Prima di Ang Lee la produzione del film aveva affidato il progetto ad altri illustri registi. Il primo nome proposto era stato quello di M. Night Shyamalan, che però rifiutò per lavorare ad un suo progetto, Lady in the water. Fu poi proposto Alfonso Cuaron, seguito da Jean Pierre Jeunet. Infine la regia andò ad Ang Lee, il quale è noto soprattutto per aver diretto I segreti di Brokeback Mountain (2005) con il quale aveva pure vinto l'Oscar per la miglior regia, e la Tigre e il Dragone (2000) con cui vinse il premio Oscar per il miglior film straniero. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VITA DI PI, LA TRAMA DEL FILM

Pi è il nomignolo con cui per tutta la vita si è fatto chiamare il giovane Piscine Molitor Patel, che non ha mai sopportato il fatto che il suo singolare nome venisse storpiato in tutte le maniere possibili e immaginabili dai suoi amici. Pi racconta la sua storia ad uno scrittore, Yann Martel, il quale sta cercando spunti per un racconto. La vita di Pi è infatti stata molto avventurosa, quando era un ragazzino studiava le religioni, arrivando a seguirne ben tre, e viveva in un giardino zoologico dove viveva una tigre, Richard Parker. Un giorno però il padre di Pi decide di trasferirsi dall'India in Canada, portando con sè tutti i suoi animali per venderli. La nave su cui viaggiano fa naufragio e sopravvivono solo Pi e Richard Parker, i quali devono imparare a convivere per poter sopravvivere in mare aperto.

