X FILES 11/ Anticipazioni del 5 marzo 2018: che fine ha fatto Skinner?

X-Files 11, anticipazioni del 5 marzo 2018, in prima Tv su Fox. Skinner scompare in modo misterioso. Mulder e Scully dovranno indagare sul suo passato.

X Files 11, in prima Tv assoluta su Fox

X FILES 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Questa sera, lunedì 5 marzo 2018, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di X-Files 11, in prima Tv assoluta. Si tratta del sesto, dal titolo "Kitten". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Scully (Gillian Anderson) continua ad essere bersagliata dalle visioni su William (Miles Robbins) e sugli eventi futuri. Viene svegliata poi da Mulder (David Duchovny) che l'avvisa di un nuovo caso: due ragazze del Liceo si sono aggredite in una struttura vicina al college in preda a delle allucinazioni. Entrambe affermano inoltre di aver visto nell'altra un mostro e di essere collegate con un altro coetaneo, Jackson van De Camp. La situazione prende una piega diversa quando il corpo dell'adolescente viene trovato privo di vita all'interno della villa di famiglia, per via di un proiettile nella testa. Secondo la Polizia, Jackson si sarebbe infatti tolto la vita dopo aver ucciso i due genitori. In seguito, Scully scopre che Jackson è in realtà William, adottato dalla coppia di vittime alcune anni prima.

Mentre si trova sul tavolo d'obitorio, il medico non può fare a meno di sentirsi in colpa per aver abbandonato il ragazzo e non averlo salvato. Vuole però avere la certezza che si tratti del figlio e chiede quindi a Mulder di fare un test del DNA. Dopo aver ricevuto conferma del loro peggior incubo, Mulder e Scully decidono di ritornare sulla scena del crimine, mentre Jackson riprende stranamente vita. Dopo essere stati allontanati dal Dipartimento della Difesa, Mulder e Scully si dividono. Il primo riceve una telefonata di Skinner (Mitch Pileggi), che dietro le insistenze dell'Uomo che Fuma (William B. Davis) avvisa lo Spettrale dell'esistenza di un progetto sperimentale sul DNA alieno e umano. Scully invece ha uno strano incontro con un uomo, Peter Wong (François Chau), per poi avere una visione di William. Scoprono poi che il corpo è scomparso e realizzano che William è in realtà dotato di particolari abilità, con cui può creare realtà alternative. Il ragazzo ha fatto loro credere di essere morto solo per poter sfuggire al Dipartimento di Difesa, considerato il vero responsabile del delitto dei genitori adottivi. Mentre si precipitano nell'ospedale in cui sono ricoverate le due ragazze, gli agenti del governo circondano infatti William, che ancora una volta riesce a fuggire. All'esterno della struttura, Scully ha di nuovo un incontro con Wong, che riconosce come lo scienziato Matsumoto, uno dei medici coinvolti nel progetto segreto. Intuisce però che si tratta di William, come le verrà confermato dalla videosorveglianza.

ANTICIPAZIONI DEL 5 MARZO 2018, EPISODIO 6, "KITTEN"

In questo nuovo episodio affronteremo una piccola parte del passato di Skinner. In apertura lo vedremo infatti ancora giovane, mentre è impegnato in Vietnam con John James, conosciuto come Kitten. I due vengono assegnati alla protezione di una cassa, ma Kitten si rivela un vigliacco quando vengono attaccati con una nube tossica. Prima di svenire, Skinner assiste alla trasformazione del commilitone in mostro. Nel presente, Mulder e Scully vengono convocati dal vicedirettore Kersh perché Skinner risulta scomparso, subito dopo aver cercato alcune informazioni top secret. Una volta fatta irruzione nel suo appartamento, i due protagonisti scopriranno la verità sulla connessione di Skinner al caso di William. Sul posto trovano infine un pacchetto che contiene un orecchio mozzato e disidratato, che si scoprirà essere stato inviato da Davey. Questo li porterà quindi ad indagare sul passato di Skinner ed alla scoperta che un mostro potrebbe aggirarsi nei boschi.

