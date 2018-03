AMERICAN SNIPER/ Su Canale 5 il film con Bradley Cooper (oggi, 6 marzo 2018)

American Sniper, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: Bradley Cooper e Luke Grimes, alla regia Clint Eastwood. La trama del film nel dettaglio.

06 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE BRADLEY COOPER

Il film American Sniper va in onda su Canale 5 oggi, martedì 6 marzo 2018, alle ore 21,10. Una pellicola d'azione e di guerra che è stata affidata alla regia di Clint Eastwood e trae interamente ispirazione dal romanzo autobiografico scritto da Chris Kyle, uno degli eroi americani della guerra in Iraq. A intepretare il personaggio principale della storia è Bradley Cooper, interprete statunitense noto anche per le sue apparizioni in film come American Hustle - L'apparenza inganna, Una notte da leoni, Il lato positivo - Silver Linings Playbook e Come un tuono. Il resto del cast di attori co-protagonisti è poi composto da Luke Grimes, Jake McDorman, Cory Hardricte e Kevin Lacz. Clint Eastwood e Bradley Cooper, oltre ad aver rispettivamente diretto il film ed interpretato il personaggio protagonista hanno anche prodotto Amercan Sniper assieme a Robert Lorenz e Peter Morgan. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN SNIPER, LA TRAMA DEL FILM

Chris Kyle è un giovane e promettente cecchino arruolato presso la Navy Seal che sta per partire alla volta dell'Iraq per prendere parte alla sua primia missione. La missione a cui prende parte Chris assieme ai suoi compagni ha come obiettivo la cattura del numero uno di Al-Qaida. Nel frattempo il nome di Chris risuona con orgoglio sino in patria. Il ragazzo, infatti, grazie alle sue straordinarie abilità riesce a uccidere un gran numero di nemici, compreso un ragazzino che era in procinto di farsi esplodere. La missione continua e la cattura del terrorista si fa sempre più vicina. Chirs riesce a contattare un uomo di Falluja disposto a collaborare con gli americani ma qualcosa non va per il verso giusto ed il testimone viene ucciso assieme alla sua famiglia. Intanto Chris riesce a tornare a casa per un breve periodo di tempo, riuscendo a vedere per la prima volta suo figlio Colton, appena nato. Dopo ben cinque missioni in Iraq che lo trasformano intimamente e dopo aver ucciso centinaia di persone diventando un mito, torna a casa, affranto dalla perdita di alcuni suoi compagni di battaglia.

© Riproduzione Riservata.