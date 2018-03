Aida Yespica e Matteo Cavalli stanno insieme?/ Il nuovo flirt della showgirl è il suo commercialista!

Aida Yespica e Matteo Cavalli stanno insieme? Il settimanale Chi ha beccato la showgirl è il suo commercialista insieme e in atteggiamenti intimi a Miami!

06 marzo 2018 Anna Montesano

Aida Yespica e Matteo Cavalli

Nuova fiamma per la bellissima Aida Yespica e no, non si tratta di Jeremias Rodriguez, alla quale è stata più volte affiancata durante e dopo l'avventura al Grande Fratello Vip. Il fortunato in questione è invece il suo commercialista, Matteo Cavalli, con il quale è stata paparazzata sulle spiagge di Miami e in atteggiamenti inconfondibili. A beccare la showgirl venezuelana è il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani 7 marzo 2018. C’è chi è pronto a scommettere che si tratti dell’inizio di un vero e proprio nuovo amore per Aida Yespica, ma lei, ai microfoni di Chi, svela: “È troppo presto per parlare d’amore”. Per ora si tratta soltanto di una frequentazione tra la Yespica e il suo commercialista Matteo Cavalli.

PASSIONE A MIAMI PER AIDA YESPICA

I due, in attesa di scoprire se si tratta di un flirt momentaneo o dell'inizio di una storia d'amore, si godono il sole e le acque cristalline di Miami. C'è infatti da ricordare che Aida si divide quotidianamente tra Milano, dove lavora, e la città americana in questione, dove invece vive il figlio Aaron, avuto dal calciatore Matteo Ferrari. Proprio qui Matteo Cavalli l'ha raggiunta per trascorrere insieme qualche momento di relax e romanticismo. Per la bella 35enne si tratterebbe di un nuovo amore dopo la fine della storia con Geppy Lama, l’imprenditore napoletano con il quale è finita dopo la conclusione dell'avventura al Grande Fratello Vip. Ora Aida si concentra su Matteo e se son rose di certo fioriranno!

© Riproduzione Riservata.