Al Bano e Loredana Lecciso si sposano?/ "Basta matrimoni, ci ho già provato ed è finita come è finita"

La risposta del pugliese non lascia spazio a dubbi: nessun matrimonio con Loredana Lecciso e difende a spada tratta Romina Power, ecco la sua ultima intervista rilasciata a Chi

Al Bano Carrisi

Il triangolo amoroso formato da Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power torna nuovamente al centro del gossip per via della nuova intervista rilasciata dal cantante pugliese al settimanale Chi. Le cose per loro si stanno complicando ma forse solo all'occhio del gossip visto che lui non si è "accorto" di nulla. Al Bano è infastidito dal fatto che tutti vogliano mettere nella sua bocca e in quella di Romina Power una serie di cose che loro non hanno di certo detto. Lui è stato in tour in Australia e tutti hanno parlato della sua "fuga" e della possibile rottura con Loredana Lecciso ormai lontano da Cellino San Marco da dicembre (salvo un possibile ritorno delle scorse settimane). La situazione sembra complicata ma forse alla luce dei pettegolezzi e dei gossip e non nella realtà visto che Al Bano Carrisi ha liquidato tutto saltando l'argomento crisi e andando dritto alla questione matrimonio che tarda ad arrivare.

AL BANO CHIARISCE LA SITUAZIONE CON LOREDANA LECCISO?

Le sue rivelazioni sono sconvolgenti visto che il cantante ha ribadito il fatto di essere grato alla Lecciso per avergli regalato due figli straordinari ma anche il fatto che non si sposerà: "Tutti sanno che mi ha dato la gioia di due figli che, grazie a Dio, sono straordinari. Come faccio a non esserle grato? Lo ripeto: grazie, Loredana. Ma basta, basta con le carte, so a cosa servono, posso farne a meno. Un grande amore sfocia nel matrimonio, ma quando, come me, lo hai già provato ed è finita com’è finita... ". Al Bano non ha intenzione di sposare Loredana Lecciso e non per via di una crisi o di quello che prova per Romina ma per tutto quello che è successo in passato e per il fallimento del suo matrimonio. Quando si parla di donne il suo pensiero non può non andare alla madre, l'unica donna della sua vita: "Non ci sono più donne capaci di fare quello che ha fatto lei: sopportare la povertà, sottostare alle leggi di un Sud allora retrogrado per poi decidere di scappare a 17 anni e vivere il suo grande e unico amore fino in fondo". E' un chiaro riferimento proprio alla Lecciso? La diatriba è ancora aperta.





