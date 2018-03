Alessandro Borghese, 4 Ristoranti/ Anticipazioni ottava puntata: lo chef a Bergamo (6 marzo)

Alessandro Borghese, 4 Ristoranti anticipazioni e news ottava puntata: lo chef giunge in Lombardia e fa tappa a Bergamo, per trovare il miglior ristorante di cucina bergamasca contemporanea.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Alessandro Borghese a Bergamo

Questa sera, martedì 6 marzo, alle ore 21.15 su Sky Uno HD va in onda l’ottava puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Lo chef arriva in Lombardia e fa tappa a Bergamo, dove sceglierà il miglior ristorante di cucina bergamasca contemporanea tra: Benigni Ambulatorio Gastronomico, La Tana, Osteria Tre Gobbi e Lalimentari. Come in goni puntata, quattro ristoratori si sfidano per ottenere il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Ogni ristoratore invita a cena chef Borghese e gli altri 3 ristoratori, che commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. Prima delle cena Alessandro borghese ispeziona la cucina: il voto dello chef può confermare o ribaltare l’intera classifica stilata con i risultati di ristorati. Inoltre Borghese ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più. Ricordiamo che tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno. Ricordiamo che l’hashtag per commentare la puntata è #Ale4Ristoranti.



I 4 ristoranti dell’ottava puntata

Ecco i quattro locali he si sfideranno per stabilire il migliore risuonare di cucina bergamasca e contemporanea. Paolo, bergamasco doc, è il titolare di Benigni Ambulatorio Gastronomico, a Bergamo Bassa. Il menù è una rivisitazione della cucina bergamasca, alla quale si aggiungono piatti più sfiziosi, come le tapas con prodotti tipici bergamaschi. Il ristorante è arredato con materiali di riciclo e oggetti comprati ai mercatini. Alessandro gestisce La tana, locale storico del 1500, a Bergamo Alta. Sul menu si trovano i casoncelli e la polenta, prodotti che “non si toccano perché la polenta per i bergamaschi è un’istituzione”. Ma c’è spazio anche per piatti innovativi come “la polenta servita con le acciughe spagnole del Cantabrico”. Marco gestisce Osteria Tre Gobbi, a Bergamo Bassia, ristorante gestito un tempo dalla sua famiglia. La location è storica, Marco racconta che si tratta de “l’osteria più antica di Bergamo” e che veniva a pranzo anche Donizetti. All’ingresso si trova l’angolo bar, poi si passa alla sala da pranzo e per concludere c’è il dehor estivo. Infine Paolo gestisce la cucina di Lalimentari a Bergamo Alta, in una torre del 1100. La cucina di Paolo è tradizionale e piccole dimensioni della location permetteno di cucinare come lo si farebbe in una cucina di casa. L’arredamento e gli accessori sono curati e ricercati.

© Riproduzione Riservata.