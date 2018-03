Alessia Marcuzzi, incidente hot all'Isola dei Famosi/ Giucas Casella solleva la conduttrice e... la gonna!

Incidente hot per Alessia Marcuzzi nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Giucas Casella solleva la conduttrice ma con le si alza anche la gonna...

06 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi, incidente hot

È straripante l'entusiasmo mostrato da Giucas Casella nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo, a causa dell'infortunio subito in Honduras, è stato costretto a ritirarsi ed è tornato in Italia, con suo grande dispiacere. Alessia Marcuzzi lo ha quindi accolto in studio nella diretta di ieri, durante la quale Giucas è stato protagonista di momenti esilaranti e anche di un incidente hot! Arrivato in studio, Giucas ha salutato tutto il pubblico, poi si corsa si è fiondato da Alessia Marcuzzi, abbracciandola e sollevandola di peso, alzandole però senza volerlo anche la minigonna. La conduttrice ha cercato di coprirsi con una mano la parte posteriore, in modo da evitare che si vedesse in diretta qualcosa che doveva invece restare coperto.

BACIO PER MARA VENIER ED ESPERIMENTO PER IL PUBBLICO

"Aiuto Giucas, sono nuda!" ha urlato allora la Marcuzzi, cercando di stemperare l'entusiasmo del sensitivo e di coprire le sue grazie al contempo. Casella però non si è fermato qui: subito dopo si è fiondato dalla sua cara amica Mara Venier tentando di prenderla in braccio così come fatto con Alessia Marcuzzi. Infine le ha anche stampato un bacio sulle labbra. Un vero tornado Giucas Casella, che subito dopo questo piccolo incidente hot si è reso protagonista di un esperimento "intercontinentale", che ha coinvolto pubblico in studio, pubblico a casa e i naufraghi dall'Honduras. Un momento davvero esilarante che ha lasciato tutti divertiti e qualcuno anche un po' perplesso... (Clicca qui per il video della scena)

