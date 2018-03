Amici 17/ Alessandro dei The Jab e Zic fuori dal serale? L'ipotesi di Biondo e un indizio

Amici 17 , chi riuscirà ad accedere al serale? Alessandro dei The Jab e Zic a rischio! Emma Marrone ed Elisa saranno anche quest'anno i coach delle due squadre?

06 marzo 2018 Anna Montesano

Zic, Amici 17

Chi conquisterà il serale di Amici 17? Anche la diretta di sabato scorso non ha portato risultati per i ragazzi della scuola. È toccato alla squadra del Fuoco stavolta scendere di fronte alla commissione di canto e ballo, ma nessuno ha conquistato tutti i si dei professori. È proprio questo l'argomento di discussione dei ragazzi subito dopo la puntata. In particolare Alessandro dei The Jab si chiede quando arriverà la formazione delle due squadre che andranno a sfidarsi al serale, visto che ormai mancano soltanto due settimane. Ma sono anche Biondo ed Einar iniziano a riflettere su coloro che potrebbero essere esclusi dal serale e il primo nome fatto è proprio quello di Alessandro dei The Jab che, visto gli ultimi giudizi ricevuti dai professori di canto, sarebbero tra i papabili "fuori dal serale". Ma a rischio c'è anche un altro cantante che è Zic.

AMICI 17: ANCORA PROBLEMI PER ZIC

Si fa difficile la strada per il cantautore per il serale e la posizione conquistata dal suo nuovo inedito su Itunes potrebbe esserne un nuovo indizio. Se Irama ha conquistato il primo posto, scavalcando artisti del carico di Ed Sheeran e Jovanotti, Zic è riuscito a classificarsi soltanto al diciannovesimo posto. Rudy Zerbi aveva già sottolineato lo scarso successo dei suoi singoli in classifica, e con quest'ultima novità il prof potrebbe convincersi ancora di più che il ragazzo non è pronto al serale. Ma in vista del serale, un'altra domanda si fa avanti nel pubblico di Amici: quali saranno i coach? Verranno confermate anche quest'anno Emma Marrone ed Elisa? L'annuncio potrebbe arrivare proprio nel corso della diretta di sabato prossimo.

