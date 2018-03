Ascolti tv del 5 marzo / L'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi "vince" le elezioni di Porta a Porta

Ascolti tv del 5 marzo: L'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi ''vince'' le elezioni di Porta a Porta. Gli italiani comunque seguono ancora i programmi di approfondimento.

06 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ascolti tv del 5 marzo : vince L'Isola dei Famosi

I dati di ascolto Auditel non ci parlano però solo ed esclusivamente di elezioni politiche, perché ieri sera, 5 marzo 2018, sono tornati in onda film e serie televisive. Buon risultato raggiunto da Rai Due dove è andato in onda Hawaii - Five O che ha raccolto il 5.2% con oltre un milione e duecento di telespettatori collegati. Ancora meglio ha fatto il film Red su Italia 1 raggiungendo il 7.7% con quasi due milioni, mezzo milione sotto con il 5.8% troviamo Vita di Pi di Ang Lee trasmesso da Rai Tre. Le briciole sono state raccolte invece da Il silenzio degli innocenti su Tv8 con 1.8% dello share e Asterix & Obelix Missione Cleopatra che su Canale Nove ha raggiunto l'1.4%. Sicuramente comunque le elezioni politiche sono ancora d'attualità nonostante la vittoria de L'isola dei Famosi ci dimostra come ci sia stata anche voglia da parte di molti di voltare pagina e regalarsi una prima serata tranquilla.

IL RITORNO DE L'ISOLA DEI FAMOSI

L'Isola dei Famosi 2018 torna a fare buoni ascolti dopo un momento di difficoltà anche dettato dalle polemiche legate al cannagate. Ieri sera però la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5 ha vinto la serata con gli italiani probabilmente stanchi dopo giorni a parlare di elezioni. C'era voglia di leggerezza e la serata è stata vinta con quasi il doppio di quanto stabilito da Rai Uno ancora alle prese con i seggi elettorali e la nuova formazione del Governo. L'Isola dei Famosi ha raggiunto il 24.9% dello share con oltre quattro milioni e mezzo di telespettatori. Dall'altra parte invece abbiamo Porta a Porta che scivola al 14.5% e comunque tiene incollati alla televisione oltre tre milioni e mezzo di telespettatori. Seguono comunque altri programmi di approfondimento con il 5.4% di Speciale Propaganda Live su La7 e Dalla vostra parte - dopo il voto su Rete 4 con il 3.5%.

© Riproduzione Riservata.