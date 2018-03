BEAUTIFUL/ Coco e R.J. vittime di un grave incidente d'auto (Anticipazioni 6 marzo)

06 marzo 2018 Redazione

Beautiful

Con grande rallentamento rispetto alle previsioni della vigilia, la puntata di Beautiful di oggi sancirà la peggiore rivelazione che Eric avrebbe mai voluto sentire. Messi alle strette da Sheila, convinta che tra loro ci sia una relazione clandestina, Quinn e Ridge decideranno che è giunto il momento di dire la verità sul loro rapporto. Sarà la Fuller, in particolare, a confessare al marito i baci scambiati con il figliastro, ammettendo allo stesso tempo che tra loro non è accaduto di più. Ma la reazione del patriarca non si farà attendere e sarà persino peggiore a quanto immaginato: non solo Eric sarà furioso con la moglie, che lo ha tradito nel peggior modo possibile, ma penserà che lei e Ridge siano andati oltre a quanto espresso. Considerando i trascorsi con le donne condivise in passato, Eric si dirà convinto che la coppia non si sia limitata a dei semplici baci e abbia anche vissuto dei momenti di passione. A nulla servirà il tentativo di Quinn di confutare questa tesi: il suo matrimonio con Eric giungerà presto al termine?

Beautiful: il grave incidente di Coco e R.J.

La terribile scoperta di Eric non sarà l'unica trama degna di nota nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio. Accadrà infatti qualcosa di potenzialmente drammatico, che potrebbe segnare per sempre la vita e i rapporti delle famiglie Forrester e Spectra. Coco e R.J. decideranno infatti di recarsi in montagna per una gita insieme ma la loro giornata all'aria aperta si concluderà nel peggiore dei modi: la coppia infatti resterà vittima di un grave incidente d'auto. Ne uscirà senza conseguenze? Ignara di quanto accaduto al figlio, Brooke vivrà una piacevole giornata in casa insieme al marito Bill. La coppia sarà più felice e unita che mai, confermando di avere fatto la cosa giusta convolando a nozze in così breve tempo. Ma molto presto tutto potrebbe cambiare...

