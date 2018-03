Ballando con le stelle 2018/ Anticipazioni e cast: Cesare Bocci, le prime dichiarazioni in attesa del debutto

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e cast in attesa del debutto del prossimo sabato sera: Cesare Bocci si confessa con le prime dichiarazioni in attesa della prima puntata.

06 marzo 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

Ormai manca pochissimo per il debutto della 13esima edizione di Ballando con le Stelle 2018. Questo sabato sera infatti, proprio Milly Carlucci dovrà sfidarsi con Maria De Filippi e C'è posta per te, record di ascolti anche per questa nuova fortunata edizione. Il programma dedicato alla danza si porterà a casa un buon interesse di pubblico? Per i dati auditel, come ben sapete dovremo attendere poi domenica mattina. Nel frattempo, al fianco della conduttrice ritroveremo come sempre Paolo Belli che avrà modo di organizzare a dovere anche la sua Big Band. Grande interesse anche per il terzo conduttore speciale: un robot. Sfruttando l'intelligenza artificiale infatti, Milly e Paolo (ma anche il resto del cast presente), avranno in modo d'interagire con l'insolito terzo protagonista che offrirà il suo contribuito in real time. Dietro il bancone dei giudici, troveremo ancora una volta, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto capitanati dall'inossidabile Carolyn Smith. A bordo campo, riconfermati il direttore di DiPiù Sandro Mayer e la criminologa Roberta Bruzzone.

Cesare Bocci si svela: “Ballando mi è sempre piaciuto!”

Eccovi a seguire, i partecipanti della 13esima edizione di Ballando con le stelle. Sul palcoscenico arriveranno Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, Amedeo Minghi e Samanta Togni, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Cristina Ich e Luca Favilla, Gessica Notaro e Stefano Oradei, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, Akash Kuman e Veera Kinnunen, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina e in ultimo, Don Diamont e Hanna Karttunen. E mentre i bookie danno già per vincitrice assoluta la Miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, Gessica Notaro, proprio tra le pagine del settimanale DiPiù, l’attore Cesare Bocci ha svelato qualche dettaglio sulla sua partecipazione al reality show dedicato al ballo di Rai1. “Ballando con le stelle mi è sempre piaciuto perchè è una sfida elegante e spero che mi aiuti a superare la mia paura di ballare in pubblico”, ha affermato. Staremo a vedere cosa accadrà a partire da questo sabato quando, nella prima serata, si apriranno i battenti della puntata d’esordio.

© Riproduzione Riservata.