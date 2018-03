Belen Rodriguez festeggia la madre, ma dov'è il padre Gustavo?/ La foto apre il "caso", cosa è successo?

Belen Rodriguez festeggia la madre, ma dov'è il padre Gustavo? La foto apre il "caso", cosa è successo? La sensazione è che possa essere successo davvero qualcosa in famiglia.

06 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Belen Rodriguez festeggia la madre, ma dov'è il padre?

Sui social network spopolano le foto della festa di Veronica Cozzani con Belen Rodriguez protagonista. Alla festa erano presenti anche i fratelli della showgirl: Jeremias e Cecilia Rodriguez. Il pubblico però si è un po' sorpreso dell'assenza di papà Gustavo, ipotizzando anche una rottura con Veronica. C'era anche il piccolo Santiago che è stato molto carino nel provare a spegnere le candeline insieme a Nonna Veronica. Non c'era però sintomo di tristezza o preoccupazione con volti distesi e grande voglia di festeggiare. Tra gli invitati c'era anche Ignazio Moser, nuovo fidanzato di Cecilia Rodriguez che da quando è finito il Grande Fratello Vip non si è più staccato da lei. Belle anche le scelte per la festa con i palloncini a segnare i 55 anni di Veronica e la torta con le candeline personalizzate.

LA FAMIGLIA RODRIGUEZ SEMPRE PIÙ ALLA RIBALTA

Belen Rodriguez ha rapito il pubblico italiano ormai da molti anni. Attrice, ballerina, showgirl è riuscita a fare tantissime cose nella sua carriera senza sbagliare mai un colpo. Avevano poi fatto scalpore anche le sue storie d'amore da Fabrizio Corona a Stefano De Martino fino ad arrivare ad Andrea Iannone. Presto però il pubblico si è reso conto anche della bellezza di sua sorella Cecilia Rodriguez che è diventata una vera e propria star dopo che il pubblico del Grande Fratello Vip ha visto finire in diretta il suo amore con Francesco Monte per vedere iniziare quello con Ignazio Moser. Senza dimenticarsi poi il fratello Jeremias Rodriguez anche lui protagonista al Gf Vip e protagonista di un bacio-non bacio con Aida Yespica. Presto ci potrebbero essere novità per tutti e tre con il mondo dello spettacolo che ha tante opportunità da proporre. Vedremo chi sarà il primo a tornare sul piccolo schermo.

