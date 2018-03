Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone/ Ha rinunciato al Grande Fratello per la gravidanza?

Belen Rodriguez ha deciso di rallentare i ritimi di lavoro perché aspetta un figlio da Andrea Iannone? La showgirl argentina era in lizza per condurre l'edizione nip del Grande Fratello

06 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? E' il settimanale Nuovo Tv, in edicola questa settimana, a lanciare una delle notizie più attese che riguarda la vita privata della showgirl argentina. Si legge sul magazine diretto da Riccardo Signoretti: "Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera". Il programma in questione dovrebbe essere il Grande Fratello, in partenza, il prossimo 23 aprile, per sei settimane. Il suo nome, più volte, è stato 'contrapposto' a diverse colleghe. Anche, ad oggi, manca l'ufficialità, la scelta finale sarebbe ricaduta su Barbara Palombelli, padrona di casa di Forum. E dire che, era circolata anche la voce che il provino della Rodriguez per la conduzione non fosse piaciuta ai vertici Mediaset. Quindi, un suo presunto rifiuto, sarebbe unicamente attribuire all'arrivo della cicogna. Sarà davvero così?

BELEN E IANNONE OSPITI DI C'E' POSTA PER TE

Belen Rodriguez avrebbe tenuto, per sè, la notizia della gravidanza fino al periodo caldo: "Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre. quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu si que vales" si legge su Nuovo Tv. Ma non è tutto: un post su Instagram della conduttrice sudamericana appare piuttosto sospetto: “Accanto a una foto in cui è abbracciata al pilota della Suzuki, Belen ha scritto “proteggimi”. Una richiesta che lascia pensare che i due stiano attraversando un momento particolare”. Due indizi fanno una prova? La showgirl argentina ed il suo compagno, sabato 10 marzo, saranno ospiti di C'è posta per te, alla loro seconda uscita pubblica dopo la partecipazione al "Maurizio Costanzo Show". Scherzeranno con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti nei panni di Enzina ed Ezina. E non è detto che, in maniera più o meno diretta, possa avvenire l'annuncio della 'dolce attesa'. Belen è già mamma del piccolo Santiago, di 3 anni, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, adesso, in Honduras in qualità di inviato dell'Isola dei Famosi.

