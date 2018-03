Benigni Ambulatorio Gastronomico/ Paolo alla guida di un ristorante bistrot (4 Ristoranti)

Il Benigni Ambulatorio Gastronomico è gestito da Paolo, un bergamasco doc che parteciperà a 4 Ristoranti e che ha scelto di rivisitare i piatti della tradizione locale.

Il Benigni Ambulatorio Gastronomico è uno dei locali più originali della Bergamo Bassa e sarà fra i quattro sfidanti dell'ottava puntata di 4 Ristoranti, il programma condotto da chef Alessandro Borghese su Sky Uno. Guidato con sapienza e amore da Paolo, il Benigni Ambulatorio Gastronomico respira aria internazionale di chiaro richiamo tedesco, dal mobilio ideato grazie all'uso di materiali di riciclo e minuterie acquistati dai proprietari presso i mercatini popolari. Semplicità e qualità pregiata sono all'ordine del giorno per un locale che si presenta come ristorante intimo e caldo e che unisce le sue origini come bistrot alla ricerca di alimenti che affondano le radici nella tradizione bergamasca, proponendo agli avventori la vendita diretta dei prodotti eno-gastronomici. Selezionati dai gestori, gli alimenti sono a disposizione del cliente e scelti in base ad ingredienti di prima qualità. Elegante e accogliente, il locale unisce elementi della tradizione gastronomica, grazie a complementi d'arredo che strizzano l'occhio alle antiche botteghe alimentari, alla realtà più moderna regalata da architetture metalliche scelte per il design.

Benigni Ambulatorio Gastronomico, cosa ne pensano i clienti?

Il locale di Paolo ha riscosso un forte successo su TripAdvisor, grazie alle quattro stelle su cinque assegnate dai clienti. Fra tutti spicca l'atmosfera, definita "intima e particolare", così come il servizio e la qualità, oltre naturalmente alla cucina. In particolare gli avventori sono rimasti colpiti dalle tapas del Benigni Ambulatorio Gastronomico e per la scelta di sarde, acciughe e salmone di primissima qualità. Inevitabile non rimanere inoltre colpiti dagli arredi, come segnala un utente che definisce il locale interessante ed originale negli ambienti, sia per il design che per la cucina. Idee semplici ed originali allo stesso tempo, che si fondono alla perfezione con i "sapori squisiti e ben calibrati" ed una buona scelta di vini che rende il ristorante "un piccolo gioiello". I clienti del Benigni Ambulatorio Gastronomico sono inoltre rimasti colpiti per l'attenzione dei titolari verso alcune esigenze alimentari legate alla salute: "Ho gustato appieno la particolarità del cibo e del vino. Ottimamente seguito per via della celiachia, ho trovato la cena una continua scoperta di sapori. Da menzionare il brasato: fantastico".

