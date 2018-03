CAPAREZZA DA CATTELAN/ Un record dietro l'altro per il suo Prisoner 709, prima del ritorno estivo (EPCC)

Caparezza ha appena concluso la prima parte del suo Prisoner 709 tour che lo ha confermato come uno dei maggiori artisti italiani del momento: stasera sarà ospite di EPCC.

Caparezza - ospite di E poi c'è Cattelan

Caparezza continua a mietere successi con i suoi concerti, grazie al tour che lo sta portando in giro per l'Italia e che gli ha fatto registrare diversi sold out. Importanti i cambiamenti anche in ambito discografico, come dimostra la firma sul contratto con la Warner Chappel Music. L'accordo riguarda tra l'altro tutte le musiche ed i testi scritti dall'artista pugliese con il suo Sunny Cola negli ultimi dieci anni, fra cui anche Prisoner 709, il suo ultimo album di inediti. "Ho spiegato loro il mio viaggio fuori binario e lo hanno compreso", ha sottolineato all'Adnkronos a conclusione dell'evento. Questa sera, martedì 6 marzo 2018, Caparezza sarà inoltre ospite di E poi c'è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno HD. Intanto i fan continuano a dimostrare un forte gradimento per uno degli ultimi singoli di Caparezza che lo ha visto al fianco della band di Scampia, gli A67. Il titolo del brano è Il male minore, che mette la parola fine al silenzio che ha interessato il gruppo napoletano negli ultimi sei anni: non stupisce che la decisione degli A67 si sia diretta verso Caparezza, artista conosciuto per i suoi testi impegnati a livello sociale.

LA PROMESSA ESTIVA PER TUTTI I FAN E LA FOTO CON L'AMICO JOVANOTTI

Il successo degli ultimi concerti di Caparezza, promossi grazie al suo Prisoner 709 tour, è visibile dai sold out che hanno visto l'artista primeggiare a Busto Arsizio ed in tante altre città italiane. Il live di fine febbraio ha impegnato Caparezza per due ore e mezza, con un scaletta in cui ha alternato musica ad intrattenimento, fino a creare un vero e proprio spettacolo grazie alla presenza di una scenografia creata ad hoc e resa possibile dal gruppo di quattro ballerini. Si uniscono inoltre i megaschermi scelti per creare la particolare atmosfera in pieno stile "caparezziano", in cui sono stati trasmessi dei filmati ideati dal cantautore per questo grande evento. Adrenalina, ritmo serrato ed un dialogo a tu per tu con Caparezza: questi gli elementi chiave che hanno permesso ai fan dell'icona musicale barese di diventare ancora una volta protagonista del palco. "Il giro dei palazzetti", come lo ha definito il diretto interessato sui propri profili social, è ormai finito una settimana fa.

Il ringraziamento del cantante non puà che andare ai "tenaci visitatori del mio carcere mentale". Un ringraziamento speciale per tutti gli ammiratori, ma anche a quanti hanno reso possibile di rendere grandioso il "viaggione" di Caparezza, con la promessa di un sicuro ritorno questa estate, con scaletta e show del tutto nuovi.

A quasi sei mesi di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album, l'artista ha fatto incetta di record e non solo: ha avuto anche occasione di partecipare ai festeggiamenti di Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, in occasione del successo che l'amico e collega ha registrato nella sua tappa milanese di fine febbraio. A dimostrarlo una foto che i due artisti hanno pubblicato sui rispettivi social e che unisce due dei simboli della musica italiana riflessiva. Clicca qui per vedere la foto di Caparezza e Jovanotti.

