CHARLOTTE CASIRAGHI E DIMITRI RASSAM SPOSI? / La figlia di Carolina di Monaco è legata al produttore dal 2016

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono fidanzati? La notizia, che non è stata ancora ufficializzata dal Principato di Monaco, è stata diffusa da Vanity Fair Spagna.

06 marzo 2018 Redazione

Charlotte Casiraghi

Un altro matrimonio reale potrebbe presto arrivare ad allietare il Principato di Monaco. A pochi giorni dalla notizia del fidanzamento ufficiale tra Louis Ducret, figlio di Stéphanie di Monaco e la sua fidanzata storica Marie Chevallier, anche Charlotte Casiraghi sembra essere pronta a fare il grande passo. In questo caso però non è arrivata nessuna notizia ufficiale da parte della casa reale monegasca, ma si tratta di rumors più che realistici resi noti da Vanity Fair Spagna. Secondo quanto riporta la famosa rivista, da sempre molto vicina alla famiglia Rinaldi, la proposta di Dimiti Rassam sarebbe arrivata a Parigi dove la coppia si trovava in occasione dei Cesar, i premi Oscar del cinema francese. Secondo quanto rivelato da un loro amico alla rivista iberica, Charlotte avrebbe subito detto sì pur decidendo di mantenere ancora per qualche tempo la notizia riservata. La figlia di Carolina e il produttore cinematografico francese si frequentano dal 2016 e fin dall'inizio della loro relazione hanno dimostrato di avere molto in comune.

CHARLOTTE CASIRAGHI SPOSA DIMITRI RASSAM?

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam erano stati immortalati varie volte insieme da alcuni paparazzi ma la coppia non era mai apparsa insieme ad eventi ufficiali. Ecco dunque che la loro partecipazione ai 43° César Awards annuale a Parigi fa notizia, lasciando chiaramente trapelare come le intenzioni dei due fidanzati siano più che serie. Alla consegna dei premi Dimitri era in veste di produttore del film Le Brio, nominato nella categoria miglior film, mentre Charlotte si è limitata al ruolo di sua accompagnatrice, vestendo un abito floreale plissettato di paillettes. La coppia si frequenta stabilmente dal 2016 e ha sempre dimostrato di avere molto in comune: figli di due donne molto forti e amiche tra loro, sono rimasti orfani di padre in età giovanissima e hanno due relazioni alle spalle molto importanti. Entrambi inoltre sono già genitori: lei di Raphël avuto con l'attore Gad Elmaleh, mentre lui della piccola Daria, nata dalla relazione con la modella russa Masha Novoselov.

