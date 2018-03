CHIARA NASTI / L'ex naufraga attacca la produzione de L'Isola dei famosi 2018: "Certo... chiarezza"

Chiara Nasti attacca Alessia Marcuzzi e la produzione de L'Isola dei famosi 2018 mettendo in dubbio la loro promessa di voler fare chiarezza sulle spinose questioni del reality.

Chiara Nasti ne ha proprio per tutti in questi ultimi giorni, lanciando frecciatine non troppo velate attraverso i social network. Sono trascorsi solo due giorni dalla minaccia di querela mossa contro Striscia la notizia, colpevole di avere mandato in onda alcune sue dichiarazioni senza chiederle l'autorizzazione. E già è arrivata per lei una nuova accusa, questa volte nei confronti della produzione de L'Isola dei famosi 2018. Il motivo? Le promesse fatte da Alessia Marcuzzi a inizio puntata secondo le quali si sarebbe fatta chiarezza sulle vicende più spinose di questa edizione. Inutile, a tal proposito, non pensare al chiacchieratissimo 'canna - gate' che in qualche modo ha coinvolto la stessa influencer, l'unica ad avere confermato (anche se non in maniera esplicita) le precedenti dichiarazioni di Eva Henger contro Francesco Monte. E a quanto pare, la conduttrice non ha approfondito le questioni nel modo in cui la Nasti si sarebbe aspettata, tanto da indurla ad una nuova palese affermazione nel suo profilo Instragram.

CHIARA NASTI METTE IN DUBBIO L'ISOLA DEI FAMOSI

Gli approfondimenti della puntata de L'Isola dei famosi di ieri sera non devono avere convinto troppo Chiara Nasti, la influencer che ha deciso di ritirarsi dopo una sola settimana di esperienza in Honduras. Lei stessa ha infatti scritto una frecciatina molto chiara alla produzione del reality, chiamando in causa il programma di Alessia Marcuzzi di chiarire in diretta alcune delle questioni più delicate trattate dai vari naufraghi. La influencer ha espresso i suoi dubbi scrivendo in una sua Instagram Story: "Certo... chiarezza #cheridere #poverichivicrede". Parole al vetriolo, lanciate contro un programma che l'ha fatta conoscere meglio in televisione ma con il quale i rapporti sembrano essere compromessi. Tale annuncio è arrivato a poche ore di distanza da un'altra polemica con una sua follower che aveva in qualche modo difeso Alessia Mancini. La Nasti aveva quindi espresso una nuova critica nei confronti dell'ex velina, dicendo la sua verso quegli utenti che dovrebbero limitare le proprie spinose affermazioni: "Prima di parlare domandati se ciò corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire".

