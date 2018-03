Chiara Ferragni, gravidanza agli sgoccioli/ Meno red carpet e più relax in attesa di Leone: le ultime news

Chiara Ferragni, la gravidanza della fashion blogger è agli sgoccioli. Il piccolo Leone nascerà ad Aprile, ma fino ad allora riposo assoluto per la fidanzata di Fedez

06 marzo 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

Meno eventi mondani, più divano e coccole per la bella Chiara Ferragni, che è quasi alla conclusione di questa prima gravidanza. Il piccolo Leone cresce nel dolce pancino della mamma e si appresta a venire al mondo, ma nelle scorse settimane ha fatto preoccupare non poco mamma Chiara e papà Fedez. "Il nostro ginecologo ha riscontrato che Leo non sta crescendo tanto quanto dovrebbe per il periodo della gravidanza, forse perché la placenta non sta funzionando al meglio" è stato il messaggio con il quale la Ferragni aveva annunciato le difficoltà riscontrate nella gravidanza, che sono state probabilmente la motivazione del riposo assoluto dell'influencer in quest'ultime settimane. La Ferragni ha deciso di rinunciare anche all'attesissima cerimonia degli Oscar 2018, per la quale aveva anche preparato un particolare abito rosa che ha comunque indossato per uno scatto da mostrare a tutti i suoi fan.

Chiara Ferragni, meno red carpet e più relax in attesa di Leo

La nascita del piccolo Leo è prevista per i primi di aprile e proprio di recente, Chiara Ferragni ha scritto: "Oggi sono 34 settimane, abbiamo appena fatto un’altra visita e Leo sta di nuovo crescendo bene. Tieni duro piccolo", rassicurando i tanti fan della coppia, ancora preoccupati dopo le ultime indiscrezioni lette sul web. E a pochi giorni dal parto, Chiara si gode il sole di Los Angeles nella sua bellissima casa americana assieme a Fedez e alla piccola Matilda Ferragni, la sua cagnolina, come lei, star del web. E se per ora i red Carpet non sono all'ordine del giorno, Chiara appare comunque meravigliosa, anche appena sveglia e senza trucco come si mostra su Instagram nelle sue stories. E c'è chi trova che proprio ora sia più bella che mai.

© Riproduzione Riservata.