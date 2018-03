Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi/ Il flop rovinerà il loro rapporto?

Due sorelle un unico flop, Domenica In, cosa ne sarà del rapporto tra Crisina e Benedetta Parodi dopo tutto quello che è successo in tv e dietro le quinte del programma?

06 marzo 2018 Hedda Hopper

Cristina e Benedetta Parodi

Cristina e Benedetta Parodi sono ancora nell'occhio del ciclone. Le due sorelle della televisione italiana hanno seguito percorsi diversi in questi anni. Cristina ha lasciato Mediaset a favore della Rai e dei contenitori e talk dedicati a tutti i colori della cronaca, proprio come il suo storico Verissimo, Benedetta, invece, dopo anni di Cotto e Mangiato all'interno del suo "Studio Aperto" su Italia1, ha traslocato su Real Time. Proprio il successo sulla rete 31 tra Bake Off e i suoi programmi di cucina, hanno spinto la Rai a pensare alle due sorelle come conduttrici di una Domenica In diversa fatta di poco trash tanta cultura, intrattenimento e sano divertimento strizzando l'occhio anche alla cucina affidata proprio a Bendetta Parodi. Nel corso delle settimane gli ascolti sono calati e la questione è diventata intricata tanto che lo spazio dedicato proprio a Benedetta si è via via ridimensionato fino a sparire quasi del tutto.

BENEDETTA PARODI ALLA PROVA DEL CUOCO?

Nei giorni scorsi si è parlato di un addio anticipato di Benedetta Parodi e di un'ultima apparizione proprio nella puntata del 4 marzo scorso ma così non è stato. Sembra che la conduttrice, almeno per ora, rimarrà nel programma insieme alla sorella e le cose potrebbero rimanere così fino alla fine dell'edizione flop, ma poi? Al momento sappiamo che la Parodi aveva già firmato un contratto per due anni con Rai1, le due parti decideranno di scioglierlo o per lei si apriranno le porte di un altro programma, magari La Prova del Cuoco che tanto stretta sta ad Antonella Clerici pronta a fare altro nella vita? Al momento non ci sono indizi a riguardo ma quello che è certo sembra che la nave Domenica In sia ormai affondata con tanto di frattura tra le conduttrici e gli autori del programma e, addirittura, tra le due sorelle.

E' ROTTURA TRA LE SORELLE PARODI?

Proprio in un servizio pubblicato sul nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni a firma di Giusy Cascio si parla di questa fantomatica rottura tra le due e tra Bendetta e il programma. La stessa giornalista rivela che proprio nel momento in cui si è chiamati a rispondere alla spinosa domanda si viene rimbalzati tra i vari protagonisti e i vari addetti stampa. Dalla Rai alla Parodi al suo portavoce che rivela: "Noi non sappiamo niente". E' tutta un'invezione dei giornali e, in fondo, Benedetta non lascerà il programma o c'è davvero qualcosa sotto che ha portato addirittura alla possibile frattura tra le sorelle? In una recente intervista a TvTalk, la stessa Cristina ha sottolineato il fatto che il sogno suo e di sua sorella si è infranto ma senza usare parole al veleno sulla sorella rea, a suo dire, solo di non essere un volto Rai.

© Riproduzione Riservata.