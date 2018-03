Eleonora Pedron “fugge” con i figli/ Foto, alle Maldive per dimenticare Tommy Vee (e Max Biaggi)?

Eleonora Pedron, da mamma single, si gode una meritata vacanza alle Maldive con i figli avuti da Max Biaggi, Ines Angelica e Leon Alexandre. Che voglia dimenticare un ex amore?

06 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Eleonora Pedron alle Maldive

Eleonora Pedron, lontana dagli uomini, si è concessa un periodo di completa solitudine, rifugiandosi alle Maldive, con i figli Inés Angelica, 8 anni, e Leon Alexandre, 7, frutti dell'amore con l'ex amore Max Biaggi. Nessun uomo appare negli scatti postati su Instagram. Che la bella showgirl voglia recuperare del tempo per se stessa, senza un compagno, circondata dall'affetto dei suoi due pargoletti? L'ex meteorina ha scelto il meraviglioso resort Jumeirah Vittaveli, un albergo a cinque stelle, superlussuoso, con tantissime comodità: un centro immersioni Padi, il Talise Fitness e il Talise Spa, 89 ville e suite sulla spiaggia e sull'acqua, oltre a ad un residenza reale e 4 ristoranti e bar. L'ex Miss Italia sembra assai rapita dall'atmosfera magica di questa natura incontaminata che, forse, le darà la forza per recuperare le energie e dedicarsi ad un nuovo amore. Lo scorso anno, si è parlato, ripetutamente di una storia nascente con Tommy Vee, di cui, ad oggi, non si hanno più tracce né sui giornali di gossip né sui social. Che sia finita davvero sul nascere?

NON E' LA ROTTURA TRA BIANCA ATZEI E MAX BIAGGI

E' inevitabile che, in occasione della partecipazione di Bianca Atzei all'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, si accosti il suo nome alle vicende sentimentali di Max Biaggi. L'ex Miss Italia, solo pochi mesi fa, a Novella 2000, aveva confessato di non essere il motivo della rottura tra l'ex marito e la cantante: "Non sono tornata con Max. Mi mettono in mezzo senza motivo". L'allora fidanzato, Tommy Vee, invece, ha diblattato ogni pettegolezzo trincerandosi dietro un categorico no comment: "Non voglio assolutamente rilasciare dichiarazioni, non ho niente da dire su me ed Eleonora". I fan, da diverse settimane, sperano che tra il motociclista e sua moglie possa tornare il sereno e, perché no, riaccendersi la fiamma della passione. In Honduras, invece, la giovane interprete, in queste settimane di isolamenteo, ha confessato ai compagni di avventura di non essere riuscita ancora pienamente ad accettare la separazione, a suo dire, avvenuta, come un fulmine a ciel sereno. Senza un motivo. Arriverà il chiarimento definitivo?

