Ermal Meta e Noemi/ Polemica su twitter: frecciatina a EPCC della cantante sull'originalità della canzone

Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la polemica.

06 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ermal Meta e Noemi

Nonostante il Festival di Sanremo sia ormai alle spalle, non si placano le polemiche che ruotano attorno alla vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro con ''Non mi avete fatto mai niente''. Ad alimentarle è stata Noemi che presente a ''E poi c'è Cattelan'' ha risposto a una provocazione del presentatore che sottolineava di aver portato per lei un brano proprio per la kermesse della musica italiana. L'artista, anche lei presente al Festival, ha chiesto se questo fosse un testo originale oppure ripreso da un altro cosa che ovviamente era riferita al brano di Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Quest'ultimo non l'ha presa bene che su Twitter ha scritto: "Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono proprio così originali". Vedremo se arriverà una risposta da parte di Noemi che potrebbe anche cercare di ricucire questo strappo.

Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali ????? @alecattelan @noemiofficial pic.twitter.com/xXmYaORvwA — Ermal Meta (@MetaErmal) 5 marzo 2018

L'AVVENTURA AL FESTIVAL DI SANREMO

Nel recente Festival di Sanremo 2018 sia Noemi che Ermal Meta sono stati presenti in gara. La donna ha partecipato con la canzone ''Non smettere mai di cercarmi'' che nonostante abbia riscosso un grande successo di pubblico si è posizionato al quattordicesimo posto nella classifica finale. Il cantante italo-albanese invece ha partecipato insieme a Fabrizio Moro con il brano ''Non mi avete fatto niente''. La canzone è stata prima bersaglio di tante polemiche e addirittura sembrava andare verso la squalifica per plagio, poi è stata riammessa e ha vinto tra i consensi generali la kermesse della musica italiana. Un successo che Ermal Meta ha cullato per diverso tempo, da quando l'anno precedente aveva raggiunto il terzo posto con ''Vietato morire'' dietro al vincitore Francesco Gabbani e alla leggenda Fiorella Mannoia. L'accoppiata con Fabrizio Moro ha funzionato e i due si sono goduti il meritato successo.

