FABRIZIO CORONA CARCERE PER I SOCIAL?/ Silvia Provvedi: "Non merita la prigione", e Nina Moric al veleno..

Fabrizio Corona: Silvia Provvedi difende strenuamente il suo fidanzato dopo le voci che parlano del rischio di un ritorno in carcere dell'ex re dei paparazzi dopo la leggerezza sui social...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Continua a fare discutere Fabrizio Corona, un po' come se l'ex re dei paparazzi esercitasse una sorta di effetto calamita nei confronti delle attenzioni del pubblico italiano e - in parte - anche dei guai. Le polemiche in questi giorni riguardano il divieto (infranto) di usare i social network, ignorato nonostante le prescrizioni dei giudici che neanche un mese fa avevano autorizzato il suo affidamento in prova, fossero chiare. Si c'è messa anche la madre di suo figlio, Nina Moric, a scagliarsi contro Fabrizio. Ma dinanzi all'ipotesi che il suo compagno possa essere rispedito in cella per una leggerezza simile non vuole credere Silvia Provvedi. La cantante, intervenuta a Mattino Cinque in esclusiva, ha difeso strenuamente il suo Fabrizio:"Ha mille difetti, è infantile, bipolare e ha queste mille personalità che però non sono né cattive né malvagie né delinquenti, anzi è più ingenuo di quanto non si creda. La galera non la meritano le persone come lui. Spero che ora per noi ci possa essere un po’ di serenità".

I SOCIAL CONTRO CORONA

La richiesta del pg di Milano Antonio Lamanna di revocare l'istanza di affidamento terapeutico concessa a Fabrizio Corona dopo aver violato le prescrizioni imposte dal giudice Simone Luerti ha scatenato una selva di polemiche soprattutto sui social. Fabrizio avrebbe infatti utilizzato questi ultimi in prima persona (cosa che gli era vietata) postando anche un video rap su Facebook e Instagram. Gli utenti in questo caso sembrano essere per la maggior parte contro di lui. Tra questi c'è chi trova che Corona non riesca proprio a stare lontane dai guai: “Certe persone si credono ancora che il mondo gira intorno a loro....che esistono solo loro“, scrive uno tra i più critici, condividendo un pensiero che rimane di molti. Insomma, Corona contro tutti: neanche il carcere sembra aver cambiato qualcosa...(Aggiornamento di Anna Montesano)

