Federica Pattacini/ Uomini e Donne: Mariano ruba un bacio alla corteggiatrice

Federica Pattacini è una delle corteggiatrici del tronista Mariano Catanzaro a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi del trono classico andrà in onda la loro esterna al parco con bacio.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Federica Pattacini (Instagram)

Nella puntata di oggi del trono classico di Uomini e Donne si parlerà anche di Mariano Catanzaro. Il tronista è all’inizio del suo percorso e non perde occasione per conoscere nuove ragazze. Tra le sue corteggiatrici c’è anche Federica Pattacini. La loro esterna si svolge in un parco: la corteggiatrice chiese scusa per essere stata altezzosa in puntata. Il tronista la tranquillizza dicendo che con lui deve essere se stessa. I due fanno una passeggiata e Mariana cerca più volte di baciarla: “Bisogna rischiare”, le dice. A un certo punto il tronista placca la tronista contro l’albero e la bacia. In studio una delle corteggiatrici, Valentina, accusa il tronista di essere un po’ frivolo: “Devi toccarle e baciarle tutte?”. Mariano si difende dicendo che “bisogna provare prima di decidere”. Maria De Filippi invita Federica a stare più attenta alla prossima esterna.

L'uomo ideale di Federica

Nei giorni scorsi la corteggiatrice Federica Pattacini ha postato una lunga citazione su Instagram, in cui fa l’identikit dell’uomo che sta cercando: “Sai di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di divertirmi, voglio una persona che sia matta quanto me, che mi prenda e balli con me nonostante la pioggia, che fa con me gare su chi beve di più, fumare insieme, baciarsi, e poi bere, e poi ballare ancora, fino a consumarsi.Dimenticarsi di tutto e stare insieme. Questo voglio”. E ancora: “Voglio qualcuno che mi consumi di baci, che canti con me a squarciagola fregandosene di chi c’è intorno, voglio qualcuno che mi porti tutte le schifezze del mondo e non mi dica “sei bellissima” ma che mi dica “con te ci sto bene”, questo mi basta. Voglio qualcuno che faccia il bambino con me, che mi porti sull’isola che non c’è, perché non voglio crescere, io sono Wendy alla ricerca di Peter Pan. Non voglio fare pazzie per amore, voglio qualcuno che faccia pazzie con me”. Mariano saprà essere all’altezza dei sogni di Federica? E lei riuscirà a restare alla sua corte?

