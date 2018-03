Francesca Fioretti/ Su Instagram "l'abbraccio" di Gigi D'Alessio alla fidanzata di Davide Astori

A due giorni di distanza dalla morte improvvisa di Davide Astori, continuano i messaggi di solidarietà per la sua fidanzata, Francesca Fioretti, tra dediche in musica e una lettera...

Francesca Fioretti, in uno scatto assieme a Davide Astori (Archivio)

A poco più di due giorni dalla tragica scomparsa di Davide Astori, ex calciatore della Fiorentina di cui era anche capitano, continuano le dimostrazioni di affetto nei confronti di Francesca Fioretti, la fidanzata dello sfortunato 31enne dal quale ha avuto una bimba e che è balzata suo malgrado agli onori delle cronache. La 32enne ex concorrente del Grande Fratello e anche di Pechino Express è stata sommersa letteralmente dai messaggi di cordoglio e dalla solidarietà non solo dei tifosi della squadra del compagno e i suoi ex colleghi, ma anche da semplici appassionati e da personalità del mondo dello spettacolo che hanno conosciuto Astori. Dopo le drammatiche ore della corsa all’obitorio di Udine per vedere la salma di quello che lei era solito chiamare “il mio sole” e il silenzio sui social network, adesso l’ex modella che aveva intrapreso la carriera televisiva è attesa dalla dura prova dei funerali che si celebreranno in quel di Firenze e a cui si prevede una partecipazione di massa: infatti, a seguito dell’autopsia eseguita oggi sulla salma di Davide (pur se non in presenza di alcun famigliare ma solo di un consulente nominato dal fratello) e che ne ha certificato la morte per cause naturali, ne è stata anche decisa la restituzione ai congiunti che così questo giovedì potranno dare l’estremo saluto al ragazzo.

LA LETTERA DI UN 12ENNE A FRANCESCA FIORETTI

Nella giornata di oggi, tuttavia, a destare particolare commozione è stata anche una toccante lettera lasciata da un 12enne fan di Davide Astori al portone della casa di Francesca Fioretti, nel cuore di Firenze. Secondo quanto riportato infatti dal sito del Corriere della Sera, il messaggio, scritto da un ragazzino di nome Giovanni, era rivolto direttamente all’ex fidanzata del calciatore e, in termini molto semplici e diretti, esprimeva tutto il suo dispiacere per la scomparsa del capitano della viola, ma allo stesso tempo invitava la ragazza a raccontare un giorno alla piccola Vittoria chi era stato il papà. “Ciao Francesca, tu non mi conosci e penso che non mi conoscerai mai” c’era scritto nella lettera, “però voglio dirti di dire a tua figlia che suo padre era un grande, un super uomo”. E, alla fine, c’era anche una chiusa tanto sincera quanto commovente, dato che il 12enne si scusava di aver vergato quelle poche righe senza aver impiegato il colore viola, che non aveva. Tra i messaggi arrivati alla Fioretti nel corso degli ultimi due giorni, molti dei quali via social e in alcuni casi finiti anche troppo sotto la lente di ingrandimento dei media, questo invece colpisce per la semplicità e la delicatezza con cui è stato scritto e recapitato: uno dei tanti tributi che la tifoseria gigliata continua a lasciare a quel capitano di cui, proprio oggi, è stato deciso anche il ritiro della casacca numero 13 (come pure ha fatto il Cagliari).

IL RICORDO DI GIGI D'ALESSIO

Intanto, tra gli ultimi messaggi di cordoglio rivolti a Francesca Fioretti da un personaggio VIP, nelle ultime ore spicca quello di Gigi D’Alessio e che ha avuto anche il merito di riunire idealmente le tifoserie di Napoli e Fiorentina. Il cantautore partenopeo, infatti, ha voluto partecipare anche lui all’ondata di affetto verso la fidanzata dell’ex capitano della squadra viola pubblicando sul suo profilo Instagram (@gigidalessioreal) una foto di Astori sorridente e allegando allo scatto una breve didascalia che recitava così: “La scomparsa di #Astori mi ha sconvolto, un bravo ragazzo, così giovane... una vera tragedia. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia”. Come accaduto in altri casi, anche le parole di D’Alessio hanno avuto il merito di abbattere una delle tante rivalità sportive esistenti nel nostro Paese e il posto dell’artista campano è stato subito condiviso non solo dalla storica fanbase (di solito molto attiva sui suoi canali social) che lo segue sempre ma anche da occasionali follower che hanno approfittato per ringraziarlo di questo pensiero per il calciatore scomparso domenica scorsa.

© Riproduzione Riservata.