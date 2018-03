Giovanni Ciacci, Ballando con le stelle/ "In coppia con un uomo, con una donna sarebbe una forzatura"

06 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Giovanni Ciacci, Ballando con le stelle

Tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle ci sarà anche Giovanni Ciacci. Questi parteciperà in coppia con un uomo a sorpresa, una situazione diversa da quelle che abbiamo visto in passato. In un'intervista a Chi ha spiegato: "Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Io sono l'unica vera star del programma e vincerò. Mi presento in coppia con un uomo perché con una donna sarebbe stata per me una forzatura. Ho solo paura dei giudici, perché con uno di loro ho un conto in sospeso perché per dieci anni abbiamo avuto in fidanzato in comune che alla fine mi ha mollato. Ho paura che possa essere prevenuto con me". Il pubblico apprezza molto Giovanni Ciacci per la sua partecipazione a Detto Fatto di Caterina Balivo e per la grande personalità dimostrata in ogni sua azione. C'è curiosità poi di vedere come si presenterà con il suo partner alla trasmissione.

LA VITA E LA CARRIERA

Giovanni Ciacci è nato l'11 marzo del 1971. Costumista di grandissimo valore ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo al fianco di Valeria Marini diventando il suo curatore dell'immagine quando la showgirl era prima donna del Bagaglino. In carriera ha lavorato con personaggi importanti dello spettacolo come Bigas Luna e Giuseppe Patroni Griffi, oltre ad essere curatore dell'immagine di donne splendide come Milly Carlucci, Francesca Neri e Caterina Balivo. Proprio con quest'ultima ha raccolto consensi grazie alla partecipazione nel programma ''Detto Fatto''. Sicuramente viene considerato uomo di grandissimo tatto e dalla sensibilità artistica di livello. Nella sua carriera ha raccolto tanti successi e il pubblico lo ama anche per un suo modo particolare di vestirsi e di rendere tutto molto frizzante con la sua presenza. Vedremo quale sarà il suo impatto a Ballando con le stelle.

