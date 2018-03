HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi, 6 marzo 2018)

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Il dettaglio della trama.

06 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA DAVID YATES

Il film Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I va in onda su Italia 1 oggi, martedì 6 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola che rappresenta il penultimo capitolo della saga che narra l'inizio dello scontro epocale tra Harry e Lord Voldemort. Il cast di attori è rimasto identico a quello del film precedente e David Yates torna alla regia dopo aver già diretto i due capitoli che precedono Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I. Dirigerà anche la seconda parte. Gli ultimi due film della saga, a differenza di quanto avvenuto per le precedenti pellicole, vennero girati in simultanea. Alcuni dei volti noti che hanno interpretato personaggi secondari che fanno da sfondo alla storia principale sono Clémence Poés, Natalia Tena, Julie Walters e Mark Williams. Daniel Radcliffe torna a vestire i panni del mago Potter. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I, LA TRAMA DEL FILM

Lord Voldemort è inarrestabile e solo Harry Potter può fermarlo. Nell'ultimo scontro che ha visto duellare il mago contro il signore oscuro, quest'ultimo non è stato in grado di ferire il suo avversario in quanto le bacchette dei due maghi sono indissolubilmente legate. Dopo essersi procurato una nuova bacchetta, Voldemort parte alla caccia di Harry, che nel frattempo viene scortato nell'appartamento dei Weasley. Lungo il tragitto, però, il signore oscuro riesce ad intercettarlo ma nonostante ciò Harry lo annienta nuovamente. Non passa molto tempo prima che Voldemort riesca ad assumere il controllo del Ministero della Magia e così, ad Harry ed ai suoi amici non resta che tentare il tutto e per tutto per riportare alla luce gli Horcrux, manufatti in cui il signore oscuro avrebbe nascosto parti del suo essere, permettendogli di rimanere ancora in vita.

