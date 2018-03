IL SEGRETO/ Julieta salva Juanita e sparisce nel nulla (Anticipazioni 6 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 6 marzo: Julieta sparisce nel nulla dopo avere salvato Juanita da morte certa. Nicolas si mette alla sua disperata ricerca...

06 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La puntata de Il Segreto di ieri ha sancito l'entrata in scena di una donna misteriosa, arrivata appena in tempo per salvare la piccola Juanita da morte certa. La carrozzina all'interno della quale si trovava ha rischiato di essere investita da un camion e solo l'intervento di quella giovane ha evitato il peggio. Nicolas, sconvolto per il rischio corso dalla sua bambina, la ringrazierà e le offrirà del denaro per ricompensarla del suo gesto eroico. Ma la donna non vorrà sentirne ragioni: non solo rifiuterà qualsiasi ricompensa ma sparirà nel nulla, senza neppure dire il suo nome. L'identità di questa new entry, destinata a diventare in breve tempo la nuova protagonista della telenovela spagnola, sarà Julieta e fin da subito ai telespettatori storici non sfuggirà un particolare importante: una somiglianza incredibile con Pepa, sia nella scelta degli abiti che nell'aspetto fisico.

Il Segreto: Matias confessa le sue colpe

Nell'appuntamento odierno de Il Segreto, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 16:30 circa, terrà banco ancora la preoccupazione per la sorte di Marcela. La ragazza non darà ancora grandi margini di preoccupazione e anche il piccolo non potrà ancora considerarsi fuori pericolo. Ecco perché Matias sarà in preda al panico, non dandosi pace per avere causato l'incidente della moglie. Notando il suo strano comportamento, Emilia continuerà a chiedersi per quale motivo lui continui ad essere tanto nervoso e giungerà presto ad una conclusione: Matias si trovava insieme a Beatriz in quei tragici momenti? Alla villa le condizioni di salute di Saul continueranno a migliorare e l'affinità tra il ragazzo e Donna Francisca sarà evidente. Prudencio invece si occuperà dei conti della tenuta e comincerà a diventare un valido aiuto per Mauricio e la stessa Montenegro nella gestione dell'attività.

© Riproduzione Riservata.