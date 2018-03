Il Commissario Montalbano/ Un covo di vipere: su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi, 6 marzo 2018)

Questa sera, martedì 6 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Un covo di vipere", primo episodio dell'undicesima stagione de Il commissario Montalbano.

06 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano

NEL CAST LUCA ZINGARETTI

Martedì 6 marzo 2018 su Rai 1 andrà in onda in prima serata, alle ore 21.30, la replica di uno degli episodi della fortunata serie televisiva italiana “Il Commissario Montalbano”. L'episodio che viene riproposto questa sera si intitola “Un covo di vipere”, diretto da Alberto Sironi, ed è tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, che ha anche collaborato nella stesura della sceneggiatura televisiva, pubblicato nel 2013 dalla Sellerio. Il protagonista della serie, e di questo episodio, è il commissario di Polizia dell'immaginario paesino siciliano di Vigata Salvo Montalbano, il quale è interpretato da Luca Zingaretti. Gli altri personaggi della fiction sono il collega e amico di Salvo, Domenico Augello detto Mimì, interpretato da Cesare Bocci, l'ispettore Fazio (Peppino Mazzotta) e la fidanzata del commissario Livia (Sonia Bergamasco). In questo episodio compare come guest star Alessandro Haber, che interpreta il vagabondo Camastra. “Un covo di vipere” è andato in onda in prima visione televisiva il 27 febbraio del 2017 ed è il 29esimo episodio della fiction, il primo dei due episodi dell'undicesima stagione.

IL COMMISSARIO MONTALBANO - UN COVO DI VIPERE, LA TRAMA

Un nuovo caso di omicidio scuote la vita del piccolo paese di Vigata. Un mattino infatti il commissario Montalbano viene chiamato d'urgenza presso la villetta di Cosimo Barletta, noto imprenditore locale famoso anche per essere uno strozzino. Barletta è stato ucciso, apparentemente da un colpo di pistola. Per Montalbano e gli uomini del suo commissariato non sarà facile capire chi è l'assassino. Non solo il defunto era odiato da molti per via della sua attività di strozzinaggio, ma nella sua casa vengono anche trovate molte foto di avvenenti fanciulle con cui lui aveva avuto delle relazioni e che ora stava ricattando. A tutto questo si aggiunge un figlio disturbato e una figlia molto equivoca. Il caso si complica ancora di più quando dall'autopsia si viene a sapere che Barletta non è stato ucciso dal colpo di pistola, ma in precedenza era già stato avvelenato…

