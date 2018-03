Isola dei Famosi 2018, nomination/ Paola Di Benedetto "corre" da Monte, la polemica Franco Terlizzi-Craig

La settima puntata dell'Isola dei famosi riammette in gara Nadia Rinaldi e Elena Moriali. Eliminata al televoto Paola di Benedetto. Diversi attimi trash durante la serata.

Isola dei Famosi 2018

"Stiamo andando bene, la stagione verrà prolungata di una settimana", le parole di Alessia Marcuzzi nel finale di trasmissione. Partiamo da qui, da un'incomprensibile decisione da parte della produzione di prolungare l'agonia di un'Isola dei Famosi che proprio non vuole decollare. Ritmi blandi, battute scontate e gag ripetitivi. Alessia Marcuzzi deve fare i conti con quello che è un vero e proprio flop televisivo. Considerazioni che chiaramente vanno oltre le logiche degli ascolti, talvolta innalzati dai tanti momenti trash a cui la nostra televisione ci ha abituato. E ieri sera durante la settima puntata, ce ne sono stati davvero tanti. Il siparietto polemico tra Craig e Franco ha scatenato la retorica dello studio, che poi si è prestato all'esperimento di Giucas. Il mentalista ha coinvolto tutta Cinecittà per una rivoluzionaria ipnosi in diretta. Alla fine non si sono nemmeno capite quali fossero le sue reali intenzioni. La simpatia lo ha premiato, in studio infatti sono stati tutti al gioco.

NADIA E ELENA IN GIOCO, DE MARTINO STILE BAYWATCH

Cecilia Capriotti e Filippo Nardi, dunque, restano ai margini. I due concorrenti dell'Isola dei famosi hanno perso la sfida al televoto con Nadia Rinaldi e con Paola Di Benedetto, che ha poi accettato l'eliminazione nell'ulteriore decisione flash del pubblico a casa. Una settima puntata incapace di decollare, nemmeno con le scintille tra Bianca Atzei e Elena Moriali. Quest'ultima ha provato ad approfondire il suo rapporto con Simone, ma il comico non è mai sembra del tutto a suo agio con la showgirl. Durante le nomination, Simone ha discusso con Amaurys per un diverbio irrisolto della settimana precedente. Dopo le critiche di Stefano Bettarini, l'inviato De Martino ha deciso di mettersi in evidenza e catalizzare su di sè l'attenzione del pubblico. E' bastata una nuotata a petto nudo per conquistare la standing ovation delle donne in studio. Poi il litigio tra Franco e Craig, infiammatosi nel giro di pochi secondi e spento in un battito di ciglio. "Non sono omofobo" ha ribattuto Franco a più riprese.

LO SFOGO DI JONATHAN

Anche Jonathan merita una menzione nelle nostre pagelle. Durante la puntata ha voluto esprimere uno sfogo personale contro chi lo accusava di non prendere mai posizione. L'ex concorrente del Grande Fratello ha detto di essere una persona molto semplice, desiderosa di vivere questa esperienza sull'isola in armonia e con leggerezza. Ecco perchè difficilmente lo vedremo litigare con qualcuno: "Forse per questo sono single. Fiero di essere in questo modo". Jonathan ha poi avuto la possibilità di infliggere delle penalità ai compagni in vista della nuova settimana, ma ha preferito non intervenire. In settimana dovrà comunque dedicarsi a Francesca Cipriani, che riceverà ogni giorno un compito diverso. Si arriva alle nomination non senza sbadigli. Alessia Marcuzzi chiama subito al voto Rosa, che nomina la Mancini. Quest'ultima non la prende bene e battibecca con Jonathan, che ribadisce: "Fatevene una ragione: ci sono persone buone e pulite. Il giorno che mi comporterò male, eliminatemi".

LE NOMINATION

La parte finale della puntata è dedicata interamente alle nomination. Simona vota Amaurys: "Ha avuto momenti di prepotenza nei miei confronti". Marco Ferri sceglie Alessia, mentre Nino opta per Rosa: "Voto lei perché è la persona che conosco un po' di meno". Tra una nomination e l'altra non mancano le scintille tra protagonisti, che rispondono colpo su colpo. Anche l'Atzei vota Rosa, Francesca sceglie Nino. Infine la nomination di Amaurys a Simone: "Non riesce a capire certi meccanismi, non li rispetta". Simone si difende: "Mi hai aggredito, non è bello fare la voce grossa". I due non riescono a chiarisi, anzi. Amaurys rincara la dose nel finale di puntata e irride il buon Simone. I verdetti della settima puntata dell'isola, quindi, sono sostanzialmente due: Rosa, Alessia e Simone in nominatiom e Paola Di Benedetto è ufficialmente fuori dai giochi. Appuntamento alla prossima settimana per l'ottava serata del programma. Il peso del tempo per la Marcuzzi e il suo show comincia a farsi sentire.

