LA GUIDA INDIANA/ Su Rete 4 il film con Ray Danton e John Russell (oggi, 6 marzo 2018)

La guida indiana, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: Ray Danton e John Russell, alla regia Gordon Douglas. La trama del film nel dettaglio.

06 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE JOHN RUSELL

Il film La guida indiana va in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 febbraio 2018, alle ore 16.50. Una pellicola western che è stata affidata alla regia di Gordon Douglas, la trama del film racconta le avventure di Luther Kelly, astuto ed abile cacciatore che rifiuta di guidare una spedizione di conquista in territorio indiano per conto di un generale statunitense. La sua strada finirà per incrociarsi con quella del giovane Anse. Gran parte della trama è ispirata al racconto dal titolo Yellowstone Kelly scritto da Clay Fisher nel 1957. Tra gli interpreti protagonisti del film figurano alcune delle più grandi stelle hollywoodiane del cinema americano anni 70 come Ray Danton e John Russell. Quest'ultimo, che nel film ha vestito i panni del capo sioux Gall, è stato un attore televisivo e cinematografico molto famoso a livello internazionale, reso celebre dalle sue apparizioni in pellicole come Agguato nel sole e Il forte del massacro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA GUIDA INDIANA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il colonnello statunitense Towns ha intenzione di assaltare i territori abitati dalla tribù indiana dei Sioux. Per farlo nel migliore dei modi, cogliendo di sorpresa i suoi bersagli, decide di chiedere aiuto a Luther Kelly, un ex cacciatore che ha attraversato quei territori in lungo e in largo. Luther però non accetta di aiutare Towns perché contrario ad utilizzare le sue conoscenze per sterminare un'intera tibrù di pellerossa. Dopo aver incassato le critiche e le prese in giro dell'intero reggimento di soldati guidati da Towns, Lutjer conosce il giovane Anse che diventa ben presto il suo fedelissimo assistente. Assieme si allontanano dall'accampamento in cui Anse ha vissuto per molto tempo ed assieme intraprendono un viaggio molto insidioso. Lungo il tragitto vengono catturai da una tribù indiana ma poco dopo riescono a riconquistare la libertà grazie a Luther che riesce a salvare la vita di una giovane donna del villaggio.

